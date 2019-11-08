《SD高達 G Gen Cross Rays》 免費體驗版推出　正式版可繼承紀錄

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 11 月 28 日在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出的鋼彈戰略 SRPG《G世代》系列最新作《SD高達 G世代 火線縱橫》（SD Gundam G Generation Cross Rays／SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ），自 11 月 8 日即日起在 PS Store／My Nintendo Store 推出遊戲體驗版讓玩家們搶先試玩。

本作為網羅《高達》系列歷代作品，讓玩家們收集使用各式各樣《高達》機體來編輯自己的最強隊伍，體驗系列作不同宇宙世紀豐富壯闊故事劇情的人氣作《SD高達 G世代》系列最新作。同時在這次遊戲裡，除了同樣將會收錄如《鐵血孤兒》、《Seed》、《W》、《OO》等四個《高達》系列作登場之外，還加入了可以讓自己沒用到的空閒軍團參與執行各種作戰任務賺取報酬的「軍團派遣」等新追加要素，讓玩家們感受《G世代》的全新進化魅力！

至於在這次官方針對 PS4／Switch 兩個家機版所推出的這個免費體驗版，將會先收錄 Stage 01（第一關）的四個故事讓玩家們搶先體驗（不過機體與角色成長上限都只到 LV20，cap. 所持上限為 200 萬，時間縮短道具所持上限為 50 個），而且這個體驗版的記錄存檔，還將可以延續到正式版使用，喜歡系列作的粉絲們，不妨現在就趕快來下載試玩體驗看看吧！

以下四個外傳故事Stage 01可在免費體驗版遊玩：

▼▼▼點擊即睇仲有咩參戰作品同埋已公布人氣機體▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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