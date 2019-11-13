日本環球影城USJ Cool Japan 2020 MH World ICEBORNE VR追加決定

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【USJ Cool Japan 2020】芒亨Iceborne降臨日本環球影城？大阪 Universal Studios Japan / USJ 日前USJ官方公布Universal Cool Japan 2020 新動漫主題活動；2020年春季加入《Monster Hunter World：Iceborne》遊戲主題VR體驗館，另更新《名偵探 柯南》、《雷朋三世》及《進擊的巨人》3個設施。

Cool Japan 2020年內容超展開，春季開始有多種新項目。 【日本環球影城官網】

「芒亨VR」明年春季開幕

日本環球影城的Universal Cool Japan計畫向來以動漫作品為主題，繼《生化危機》（BioHazard / Resident Evil）系列在2019年萬聖節的特備節目「The EXTREME」後，再以CAPCOM遊戲《Monster Hunter World：ICEBORNE》為主題，將魔物獵人帶入遊樂園區！在USJ官網上公布的資料圖片出現了VR頭戴裝置，並表示是遊戲首次以虛擬實景（Virtual Reality、VR）呈現ICEBORNE內冰天雪地的狩獵世界；《Monster Hunter World：ICEBORNE》VR將於2020年春季開幕。

官網刊出一將Monster Hunter：ICEBORNE的VR眼鏡，暗示遊戲將以VR模式呈現大「芒亨」冰雪世界 【日本環球影城官網】

另外《名偵探 柯南》、《雷朋三世》及《進擊的巨人》都會更新節目內容【詳情點圖放大】

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