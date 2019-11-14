《九龍風水傳》推次世代續篇　城寨背景《九龍根源》開發中

Zeque 開發、SME 於 1997 年在 PS 主機上推出的人氣動作冒險遊戲《Kowloon's Gate 九龍門～九龍風水傳～》（クーロンズゲート），如今正式宣布，將著手進行續篇《Kowloons Rhizome 九龍根源》（クーロンズリゾーム，中文名暫稱）的開發製作，至於預定推出平台與時間目前則都還未定。

《Kowloon's Gate 九龍門》為官方於 1997 年在 PS1 主機上推出的動作冒險遊戲，在遊戲中將會以玩家們熟悉的香港九龍城寨做為舞台，玩家們將化身為一名超級風水師，為了阻止與現世「陽界」相對的另一個世界「陰界」在九龍城寨出現導致世界崩壞，玩家們必須設法修正當地風水，阻止被邪氣附身的「妄人」，與依附在各種物件上形成鬼物的妖魔「鬼律」的橫行展開一連串的冒險！

至於在這款歷經 23 年歲月推出的系列最新作中，除了將會投入最新技術，透過即時渲染技術來打造遊戲舞台「光明路」街景（光明路為官方設定資料集《Kowloon's Gate Archives》中公開的架空續篇企劃《Kowloon's Gate 九龍門 if》中的舞台），打造出一個全新的「巷弄開放世界」外，在遊戲時空背景方面，也將會從一代的 1997 年，直接跳到 2025 年的近未來世界，帶給玩家們全新的「九龍」新世界冒險體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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