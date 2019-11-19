《鬼滅之刃》爆紅都無法稱霸！2019人氣動漫排名冠軍又係佢？

你還以為動漫是卡通、是給小孩看的、愛看動漫的人都是宅宅嗎？那你的想法可就大錯特錯囉！動漫不只是劇情帶給人們無限幻想，其畫風、分鏡與特效呈現等都有平常人難以知悉的專業領域，有些知名作品更是不分年齡、國界跟世代，成為不同族群的共同話題。 你喜歡什麼風格的動漫呢？是熱血刺激的冒險？是甜蜜喜劇的戀愛？還是驚悚懸疑的推理？動漫作品有成千上萬種，其中一定有你感興趣的主題！而DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出2019年07月13日至2019年10月10日的「網路口碑－人氣動漫排行榜」，一起來看看網友熱議的當紅30大人氣動漫有哪些吧？

第十名：唱K小魚仙

說到每位女性的童年，集結了夢幻的美人魚與歌唱偶像元素的《唱K小魚仙》一定在名單上！不只歌曲多樣，反派角色的歌曲也是好聽到讓每個小女孩都感到掙扎，不知道該支持善良的露芝亞還是黑美人姐妹花啊！

除此之外，帥氣的海斗是國民初戀人物之一，也有長大後的網友反而最喜歡討論美嘉留究竟是不是「綠茶婊」，讓這部作品人氣依舊紅到不行。

【第十名：唱K小魚仙】說到每位女性的童年，集結了夢幻的美人魚與歌唱偶像元素的《唱K小魚仙》一定在名單上！（《唱K小魚仙》官網擷圖）

第九名：進擊的巨人

《進擊的巨人》是近代超紅的人氣動漫之一，刀光劍影的畫面不只大快人心，帶有陰謀論的題材更是讓網友猜不透結局如何，只好一集接著一集不斷追下去，不管是巨人秘密的線索還是對比真實世界的隱喻，每一個元素都能在網路上引起話題，討論的樂此不疲。

《進擊的巨人》在今年4月開播第三季後半引發熱烈迴響，第四季也預計將在明（2020）年秋季放映，相信所有巨人迷們都相當期待。

【第九名：進擊的巨人】《進擊的巨人》是近代超紅的人氣動漫之一，刀光劍影的畫面不只大快人心，帶有陰謀論的題材更是讓網友猜不透結局如何。（《進擊的巨人》官方Twitter擷圖）

第八名：聖鬥士星矢

《聖鬥士星矢》屬於老字號動漫，1985年就開始連載的它可說是在當時席捲了全世界，畢竟格鬥再加上神話元素成為一大看點，全盛時期想必人人都在練「天馬流星拳」～《聖鬥士星矢》至今已有超過30年歷史，不只動漫畫熱賣，連授權手遊也成功吸引到星矢迷，而今年台北「聖鬥士星矢燃燒30年主題展」精緻的展覽不只給了老星矢迷優質的回饋，也順利吸引到了年輕的新粉絲。

【第八名：聖鬥士星矢】《聖鬥士星矢》屬於老字號動漫，1985年就開始連載的它可說是在當時席捲了全世界。（《聖鬥士星矢》官網擷圖）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月13日至2019年10月10日，共三個月。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『人氣動漫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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