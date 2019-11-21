《刀劍神域Alicization Rising Steel》手遊上架　新劇情銜接原作

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年在手機平台推出，以人氣動畫《刀劍神域》系列為題材，預約突破 120 萬人以上的手機新作《刀劍神域 Alicization Rising Steel》（ソードアート・オンライン アリシゼーション・ブレイディング），自即日起正式在 App Store／Google Play 雙平台同步上架！

本作為一款以原作「Alicization篇」為主題，讓玩家們在「Alicization篇」的遊戲舞台，虛擬世界「Underworld」展開這次遊戲版原創冒險的手機新作，而且玩家們還可以過會與原作劇情相串接的本次遊戲版原創劇情，更加深入「Alicization篇」的故事設定，透過彷彿動畫一般的角色動作演出，享受這次桐人在手機版上的全新壯闊戰鬥冒險！

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同時在這次遊戲中，除了「Alicization篇」的登場人物之外，還將會把包括「SAO」、「ALO」、「GGO」等前作登場，粉絲們熟悉的人物角色們都給一一收錄登場，讓玩家們可以從這些喜歡的角色裡打造自己最強的夢幻隊伍組合，也是喜歡系列作的粉絲們所不能錯過的唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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