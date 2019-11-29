【Real Heroes: Firefighter Switch 消防員模擬遊戲】香港消防員救急扶危，近期更成為港人心目中真英雄No.1，以「滅火魂」之名贏盡港人掌聲！遊戲界以消防工作做主題的不算很多，612 Game自Wii開始推出的《Real Heroes: Firefighter》以消防滅火工作為遊玩目標，如今在Switch上推出，終於可以隨時隨地成為「滅火魂」體驗消防工作！

《Real Heroes: Firefighter》早期於Wii曾推出過，日前正式登陸Switch平台。 【612 Game】

《Real Heroes: Firefighter》雖然未有實體遊戲到港，但現時可在任天堂eShop下載，直至12月9日前售價為4.99英鎊（約HK$50），其後售價將回調至正價13.49英鎊。遊戲曾在Wii平台推出，Golem Entertainment發行及開發團隊612 Game以Wii的射擊玩法移植，推出任天堂Switch版本。

《Real Heroes: Firefighter》遊戲影片

在《Real Heroes: Firefighter》遊戲中， 玩家化身為城市13分局消防新丁，經過分局中一場模擬火災，學習使用真實消防員生涯中經常使用的滅火裝備：滅火筒、滅火喉，清除環境障礙的鐵筆、斧頭，加上大型工具處理災難現場，除了滅火外，更要搜索生還者及受傷同袍，取得急救包延續玩家生命。

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通過分局的模擬任務口，玩家便會跟隨大隊進行正式任務；在《Real Heroes: Firefighter》中，玩家以射擊模式操控滅火筒、滅火喉及消防車的滅火裝置撲滅火災，期間可利用水柱掩護生還者離開火場，而搜索隊亦在任務期間找尋生還者，打開上鎖大門、木箱等，讓火場中生還者有路可逃，同時亦有解謎元素：找尋氣體裝置阻止氣體洩漏引起爆炸、亦要避開起火障礙物以免受傷。《Real Heroes: Firefighter》完全體現消防員的滅火魂艱苦生涯，不論任何人第一時間以生命拯救生命，值得敬重！