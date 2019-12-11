《Pokemon》x 日本吉野家　「Poke 盛」用精靈球碗捉走六隻寶可夢

「食其家」（SUKIYA／すき家）日本牛肉飯專門店，將在 12 月 12 日正式在旺角開張，完全由日本直營；而「吉野家」的日本本店，則聯乘《Pokemon》（精靈寶可夢）推出「Poke 盛」（ポケ盛），不過大家想食的話，就要飛到日本了。

Poke 盛套餐

日本吉野家今日（11日）宣布，和《Pokemon》合作，第一彈活動將在 12 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日期間，在全日本吉野家推出「Poke 盛」套餐。只要在吉野家用餐時，選擇「Poke 盛」系列的套餐（牛丼﹑兒童牛丼﹑兒童咖哩飯），就會以精靈球造型的碗裝上食物，食完後更會看到碗底有六款不同的 Pokemon 等著你，抽到口呆花的話應該會捧「碗」大笑吧。

《Pokemon》x 日本吉野家（官方圖片）

六隻「ドン」Pokemon

第一彈合作的內容是吉野家標誌性的「丼（ドン/DON）」，因此活動中出現的 Pokemon 將會是日本名字最後有「ドン」的，包括：噴火龍（リザードン）、固拉多（グラードン）、呆呆獸（ヤドン）、口呆花（ウツドン）、東海和西海模樣的海兔獸（トリトドン）。不只是碗底會見到這六隻 Pokemon，「Poke 盛」套餐更附送其中一隻的迷你模型。不過迷你模型是隨機抽，想儲齊一套可能要食多幾次了。

放大下圖看六隻合作的 Pokemon：

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Poke 盛套餐／單品（淨飯）價格（官網截圖）

拿走精靈球碗方法

最簡單帶走精靈球碗的方法是選擇外賣。雖然都是精靈球的造型，但當然是紙製的外賣碗。日本吉野家更附上特製膠袋，用印上精靈球的膠袋一次過袋走「Poke 盛」套餐。如果想拿走堂食的精靈球碗，也不是沒有辦法，分享吉野家 Twitter 上的推文，或活動推出後拍下購買「Poke 盛」的收據就有機會抽到，只是分別只有 30 名和 1100 名用戶能中獎，機會甚微。筆者相信，如日本吉野家直接販售精靈球碗，一定會大賣。

外賣也用上特製的紙碗和膠袋（官網截圖）

《Pokemon》x 日本吉野家活動官網（按此進入）