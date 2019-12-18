【GGEN CROSS RAYS 攻略】火線縱橫：ELS、超越之龍等隱藏機一覽

撰文：胡劍威
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《SD GUNDAM G GENERATION：CROSS RAYS》（GGEN）G世代火線縱橫不經不推了將近一個月，相信不少玩家已玩到遊戲後期，覺得手上機體不夠力？其實遊戲內有一系列強力隱藏機體，不過要入手就得做一番功夫，本文一次過把過去我們的攻略輯錄，公開多部隱藏機獲得方法。而除了隱藏機體，遊戲在完成基本關卡爆機後還有隱藏元素，再加上陸續推出的DLC，各位在入手隱藏機後還有大量事可做，實在有排玩！
GUNDAM 00Q量子型ELS及ELS剎那
獲得方法：完成EXTRA難度《00劇場版》STAGE 3
量子型ELS擁有宇宙及天空A級地型和高強攻擊力！
（點圖看機體詳情：）
詳細關卡說明攻略：【GGEN CROSS RAYS 攻略】G世代火線縱橫 量子型ELS 入手心得
高達巴巴托司狼王式（阿賴耶識限制解除）
獲得方法：完成EXTRA難度《鐵血的孤兒》最終話
移動力和迴避力驚人但只有一招不過造型一流！
（點圖看機體詳情：）
詳細關卡說明攻略：【GGEN CROSS RAYS 攻略】火線縱橫 限制解除高達巴巴托司入手法
騎士超越之龍
獲得方法：全破基本故事後完成最終關卡「復甦的傳說」
超越之龍需要玩家把它升LV但後期實力如其名當真超越！
（點圖看機體詳情：）
詳細關卡說明攻略：【GGEN CROSS RAYS 】火線縱橫 最終關「復甦的傳說」攻略 隱藏機
《高達創戰者》系列（Build Fighters / Build Divers）「改造模型」機體
獲得方法：於最終關卡「復甦的傳說」完成「全滅全系列敵機」任務
外形極之特別的創戰者機體。
（點圖看機體詳情：）
詳細關卡說明攻略：【GGEN CROSS RAYS 火線縱橫】高達創戰者 Build系機體入手攻略