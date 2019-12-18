【GGEN CROSS RAYS 攻略】火線縱橫：ELS、超越之龍等隱藏機一覽

《SD GUNDAM G GENERATION：CROSS RAYS》（GGEN）G世代火線縱橫不經不推了將近一個月，相信不少玩家已玩到遊戲後期，覺得手上機體不夠力？其實遊戲內有一系列強力隱藏機體，不過要入手就得做一番功夫，本文一次過把過去我們的攻略輯錄，公開多部隱藏機獲得方法。而除了隱藏機體，遊戲在完成基本關卡爆機後還有隱藏元素，再加上陸續推出的DLC，各位在入手隱藏機後還有大量事可做，實在有排玩！