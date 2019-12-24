2019遊戲業界大事回顧：暴雪聰哥反修例風波、PS5最轟動

對港人來說，絕不平凡、夾雜著矛盾及沉重的2019年即將成為過去，而遊戲業界亦即將迎接新機種的來臨，筆者這次與各位回顧今年的業界大事，送舊迎新。 （文：比利 ／ 編：林勇）

暴雪風波

作為美國遊戲大廠的暴雪娛樂BLIZZARD，想不到竟然捲入香港反修例風波，本港電競選手BLITZ CHUNG（聰哥），10月6日參加《爐石戰記HEARTHSTONE》大師賽期間，戴著面具接受評述員訪問，並以普通話高叫「光復香港，時代革命」，之後暴雪一度宣布禁止聰哥參賽及沒收8萬港元獎金，隨即惹起網民不滿。大約一個月後，暴雪總裁布拉克公開道歉，承認處理手法失當，並發還獎金及縮短停賽期，至於涉事的評述員偷米及易先生（主播），被暴雪中止合作，偷米事後表示，當時覺得聰哥有權表示意見，所以沒有腰斬訪問，對於自己被罰感到難以接受。

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任天堂創意無限

若說任天堂積極推出創新遊戲，相信很多讀者都會認同，廠方去年4月起推出「NINTENDO LABO」系列，以砌紙皮成為SWITCH周邊產品，今年再有新搞作。首先是今年4月，任天堂推出NINTENDO LABO VR KIT，以砌紙皮製作VR虛擬實境眼罩，廠方不單推出支援遊戲，甚至連《薩爾達傳說：曠野之息》及《SUPER MARIO OBYSSEY》等都加入VR模式。雖說VR視覺效果平平，要玩家長期拿著VR眼亦不方便，但至少看到任天堂敢於嘗試，以低成本做到VR效果。

10月18日，任天堂推出《RING FIT ADVENTURE》，透過類似「普拉提斯」拉力環、腳套及JOY CON手掣，以體感運動方式去玩RPG。說到體感遊戲，相信大家還記得Wii Sports / Wii FIT熱潮，而這次《RING FIT ADVENTURE》一度斷貨，可見大家對於運動、遊戲結合的玩法仍有興趣。

PS5／新Xbox主機公布

如上文提到，明年將會迎來新世代主機，其中微軟在本月中旬，率先公開新主機面紗。先說主機名稱，微軟最初稱呼新主機為XBOX SERIES X（原先代號為PROJECT SCARLETT），後來有微軟負責人表示，新主機其實只叫XBOX，所謂SERIES X只是新型號。老實說，微軟由初代XBOX、XBOX 360、XBOX ONE（包括薄版XBOX ONE S及高階XBOX ONE X），彼此名稱都差不多，若新主機單純叫XBOX，無疑令玩家有點混淆。新款XBOX以長形設計為主，散熱位集中在機頂（據知主機可直、橫放），手掣加入分享鍵，暫定明年底假期檔（11月至12月間）推出，售價未定。

至於PLAYSTATION 5方面，外界預計最快明年11月推出，售價499美元，新主機可能支援8K解像度，採用SSD儲存、UHD藍光碟、兼容PS4遊戲等。由於SONY尚未正式公布資料，大家唯有耐心等待。

SWITCH LITE適合出街玩，但失去SWITCH互換的原意（Nintendo）

任天堂方面，手提機3DS市場逐漸被淘汰，而廠方在9月20日推出SWITCH LITE，主機變成輕巧、手掣不可拆開、主機不支援體感及電視輸出，變成了真正的手提機。雖然售價更便宜，但外間反應只屬一般。至於SWITCH則有「電量加強版本」，但其他功能一樣。外界期待任天堂推出加強版SWITCH PRO，但暫時未見官方公布。

小島、鈴木與五十嵐

提起日本著名製作人，筆者想起小島秀夫、鈴木裕與五十嵐孝司，他們不單是資深遊戲開發者，深受玩家支持，且擁有獨立工作室。

被視為「神級」的小島，其科幻遊戲《DEATH STRANDING》終於在11月8日推出，此作結合動作、模擬、城市規劃、電影式劇情等元素於一身，若單純形容為動作遊戲，或模擬送貨員等，似乎不太適合。外界最初對此作評價兩極，但經過一段時間後，當大家見到其他網民加入各種基建，其實會改變整個玩法，因此此作屬於愈玩愈有味。

若說《DEATH STRANDING》走得太創新，那麼鈴木裕的《莎木III》幾乎一切忠於傳統，在SEGA DREAMCAST時代，大家一直想看芭月涼的復仇之旅，豈料《莎木II》與《III》相隔足足18年！老實說，《莎木III》的確滿足不少支持者，尤其是昔日童年回憶返來了！不過此作玩法太傳統，變相未必令新玩家接受，昔日做賣點的開放式自由世界（即FREE類型），如今已經不是賣點。根據日本《FAMI通》最新銷量統計，《DEATH STRANDING》在日本累積賣出25萬，成績普通；《莎木III》則跌出30位以外，令人憂慮會否有第四集。

至於五十嵐孝司的《BLOODSTAINED》已在6月19日推出，當時外界反應不俗。五十嵐（或稱IGA）擅長製作迷宮式《惡魔城》，其代表作《月下夜想曲》成為經典，而《BLOODSTAINED》繼承其精神，五十嵐坦言今後想開發《惡魔城》，特別是關於GBA《曉月的圓舞曲》的後續故事，但前提是KONAMI要給他外判製作遊戲的機會。考慮到目前KONAMI不太重視家用機的立場，也許未必成事。

「新勢力」競爭激烈

遊戲業界的競爭愈來愈激烈，除了SONY、微軟及任天堂等大廠外，連帶GOOGLE、APPLE亦加入戰團，其中APPLE ARCADE在9月19日推出，蘋果特意引入訂閱服務，以每月4.99美元試玩相關遊戲，GOOGLE STADIA在11月推出，以串流遊戲服務提供60 FPS流暢度、4K解像及5.1聲道的遊戲體驗。事實上，不少玩家慣以手機為平台，加上電競逐漸受關注，已經改變遊戲業界的生態。今後家用機、手機及電腦平台之間競爭如何，可能是2020年的焦點。