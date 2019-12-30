送36隻動物之森西施惠amiibo給太太做聖誕禮物　新加坡男下場超慘

在12月末不少國家在歡慶聖誕節的時候，無論是職場、情侶或夫妻之間的交換禮物就成為民眾與玩家們茶餘飯後的話題，而在新加坡則有一名玩家一口氣送了36個「西施惠」的amiibo給老婆意外引發話題。

於《走出戶外 動物之森》中登場的秘書「西施惠」，在玩家之間人氣頗高，並因此加入《任天堂明星大亂鬥特別版》。住在新加坡的玩家「Ian Cheng」為了給老婆「Vera」一個驚喜，到有在進行特價促銷的專賣店裡，以36新加坡元的價格（約港幣 4570元）一口氣買下 36 個西施惠的 amiibo 作為給老婆的聖誕禮物。

住在新加坡的玩家「Ian Cheng」一口氣買下 36 個西施惠的 amiibo 作為給老婆的聖誕禮物。（FB@Ian Cheng）

買好西施惠的 amiibo 後，Ian 還特別購買了大量的小聖誕帽，花了不少時間為西施惠 amiibo 做裝飾，總算趕上聖誕節的時間。

Vera 發現這個特別的聖誕禮物後卻表現出相當厭惡的反應，因為西施惠是她最討厭的角色，覺得西施惠做為一個秘書完全不合格、既無能又厚顏無恥，所以 Ian 這個充滿惡意的聖誕禮物看來的確是達到讓老婆生氣的目的了，至於這麼多西施惠的 amiibo 下場將會如何就不得而知了。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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