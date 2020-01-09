日本Vtuber 虛擬偶像御伽原江良開3D直播　 1小時狂賺約400萬日圓

Vtuber（Virtual YouTuber）虛擬偶像的熱潮在日本仍未減退，搞笑、脫線、多材多藝的能人輩出，3D技術也越來越成熟。最近就有一位超人氣Vtuber御伽原江良進行3D直播，一個節目就吸了約400萬日圓。

可能原本是玩一下的小遊戲，變成真的吸金數百萬

御伽原江良（Otogibara Era/ギバラ/Gibara）是彩虹社（にじさんじ）旗下的VTuber，在2019年3月才出道。因為為人搞笑又夠宅，外型是可愛灰姑娘卻經常失言、無視儀態。又有打高難度Mario狂死2434次、多次直播玩RingFit卻變肥了等事件，加上個人性格有趣，令她本身已極具人氣。

（掉錢場境直播中約20:40開始）

同很多VTuber一樣御伽原江良的頻道是直播為主，但一直以來都是使用Live 2D的角色。而最近的直播就是繼在両国国技館的Live後，終於以3D Model出道。製作團隊準備了很多3D場境及小遊戲給她玩，像是扮漫畫格做名台詞、朦眼吃東西測試等，而其中有一幕就是天降紙幣的互動環節，越多觀眾直播捐款畫面就會掉下越多紙幣，一時之間令御伽原江良埋在金錢之中，更一度令軟件負荷過重當掉。此「吸金」環節其實只佔了1小時直播的約4分鐘，雖然很快就轉了環節但觀眾的「課金」一直沒有停下，令御伽原江良一小時賺了400萬日圓（未計YouTube抽佣）。

「吸金」環節就算結束後，觀眾也一直課不停手（2434analytics）

10分鐘了解御伽原江良剪輯（非官方）：

早前玩 RingFit 片段：