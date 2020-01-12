《刀劍神域 SAO》x 食其家，桐人 亞絲娜扮七福神Sell牛肉飯

早排日本吉野家推出《精靈寶可夢 Poke盛丼》食牛飯換禮物活動，太好賣斷貨要急停。而牛肉飯店「食其家」（Sukiya / すき家）上月在香港開分店，近期也推出《刀劍神域 SAO》合作計劃，桐人、亞絲娜、愛麗絲、尤吉歐、詩乃、莉法、「絕劍」有紀日本神明「七福神」造型精品，頗有新年氣氛。

7位SAO角色今次換玩日系風格RPG嗎？竟然扮成日本版「八仙」七福神。（食其家圖片）

日本各Sukiya門外已擺放了《SAO》七福神造型紙板。

日本各Sukiya門外已擺放了《SAO》七福神造型紙板。（設計圖片）

基本玩法是去日本すき家 點1份主食（牛丼、咖哩、刺身飯等等），另加指定的side menu：豚汁溫泉蛋／豚汁薯仔沙律，就送你1個A5角色圖案file夾，全15款分3批送出。

基本玩法是去日本すき家 點1份主食（牛丼、咖哩、刺身飯等等），另加指定的side menu：豚汁溫泉蛋／豚汁薯仔沙律，就送你1個A5角色圖案file夾，全15款分3批送出。而同時file夾內有個特殊QR Code，使用食其家日本手機app，scan一下就會儲份，以換取圖案碗、海報、掛布等禮品。

此外，更可在Sukiya網店買紀念品，包括襟章及角色膠板立像。

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活動介紹網頁：https://sao-alicization.sukiya.jp/