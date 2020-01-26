【新年打日麻】免費網上日本麻雀平台推薦 有手機就玩得

過年打牌當然是指定動作，近年除了大家玩開的廣東牌外，日本麻雀（日麻 / 日本牌）也越來越受歡迎，以下介紹一些免費的日麻App及平台，一人一部手機就可以隨時開枱！

以下介紹一些免費的網路日麻平台，全都可以免費連線對戰，搵齊4隻腳一人一部電話就可以開枱打牌，也可以足不出戶在家中上網和朋友攻打四方城。尤其最近武漢肺炎肆虐，不出用街在家打牌當然是最好。

日本麻雀的基本規則和香港人常打的廣東牌類似，都是四搭加對眼食糊，很多牌型也和廣東牌共通，對已經懂得打牌的來說不太難學習；但是日麻除了以上外就是個完全不同的遊戲，不單有很多特別規則（如立直、振聽等），亦因為日麻採用計分制，打牌理念和廣東牌是完全不同。如果未打過日麻，可以先去維基百科或麻雀維基又或日本麻雀百科等網站了解一下日麻的玩法；另外網上亦有不少日麻教學影片。

還有是和其他地區的麻雀一樣，日麻也有很多地區/變體規例，因此每個日麻平台遊戲都有各自的規則設定（例如十三么可不可以搶暗槓之類）。

天鳳

網址：http://tenhou.net/

天鳳網頁版（手機／電腦打開網頁即玩）：http://tenhou.net/3/

最經典、最具代表性的網路日麻平台。詳細就不講太多了，總之天鳳有著目前公認最具代表性的天梯（Ranking）系統，是除了日本職業麻雀團體以外最具指標性的日麻社群。如果你想認真地玩日本麻雀的話，天鳳是最好的選擇。

好處是完全免費（就算打上最頂級的鳳凰桌都不用錢）又方便且沒有廣告，連帳號都不用申請（新規ID登錄後會直接給你發一串序號，該序號就是你的登入，沒有需要留遊玩紀錄的玩家亦可用遊客身份登入即玩），網頁版打開即玩，亦已有Android和iOS app版（同樣完全免費，也沒有廣告）。

簡單解說右下角3個設定（基本上所有日麻平台都有類似設定）：自動和了即是有人出銃/自摸時不用確定自動食糊，ツモ切り就是自動摸邊隻打邊隻，鳴きなし即是不吃人家打的牌（因為系統預設會問要不要上碰，但亦等如透露情報給人知道這隻牌有人要，如果你不打算要牌可剔選鳴きなし就不會拿外面的牌）

不過由於天鳳歷史已久，更是由一人獨力開發+營運的關係，其界面比新興的日麻平台樸素，亦沒有現時很多日麻App常見的「叫幾飛」、餘牌數量等提示，比較硬核。另外界面只得日文，不過其實也沒有那麼多字，界面也十分直感摸兩次就會懂得用。

簡潔到極致的界面，沒有任何美術圖片和設計；按預約就會排隊準備開枱，也可以自己開私人房間和朋友打。

如果想開枱和朋友打，需要先申請ID，然後在主畫面選ロビーの新規作成，之後就會生成連結給朋友/自己打開直入，亦可以在遊戲主畫面輸入Lobby號碼進入。

如果想要較好的視覺效果以及一些非必要的追加功能（如牌譜分析等），亦可加入付費會員使用其電腦版，月費525日圓。唯一是要注意免費玩家如果超過180日未登入會被刪除帳戶，如果免費會員想打段位的話就要注意太長時間沒登入的話就會被刪了。

天鳳還有一個好處是有test play模式，雖然沒有AI（電腦只會摸邊隻打邊），但可作單人練習砌牌用。

雀魂

中文web版：https://www.majsoul.com/1/

日文web版：https://game.mahjongsoul.com/

近兩三年新興起的（中國開發）基本免費日麻平台，同樣是網頁版即開即玩，亦有Android / iOS app版（日版則由艦藍航線的Yostar代理）。

雀魂最大特色是二次元日麻，遊戲內有大量全日語配音的女雀士（當然大都需要課金獲得）以及很可愛的大頭帖，同時UI設計也很出色，所有介面的操作都十分流暢，看起來清晰又舒服。另外雀魂亦有齊各種便利提示，例如叫糊時會顯示「叫幾飛」、叫的牌還剩幾多隻等等，對新手來說十分親切；當然也可說太方便會令人產生依賴，是好是壞就見仁見智。

寶牌會有亮光特效，打牌時會提示這隻牌有哪家打過等都十分方便。

遊戲也有很多演出（課金）位，像是打牌的手可以變成貓爪，食大糊會有cut-in等。

一個缺點是只得簡體中文，很介意簡中的話可以去玩日版 （日版一樣有web版和app版，都可以網頁打開即玩）。

其實都沒多少日文字，玩日版和中文版都差不多。（這裡是我放銃24000點直接被擊飛了）

而雀魂和天鳳的不同是段位戰需要入場費，亦即遊戲內的貨幣「銅幣」，銅幣可由完成任務、嬴得牌局（牌局後會依點數獲得／失去銅幣）或課金獲得，不過自己開枱和朋友圍內打的話則是完全免費。開友桌簡單之餘更可生成房間連結給朋友點擊打開即入Game入枱，十分便利。

友桌免費，就算對囡囡 / 段位沒有興趣，也可當成個十分方便的免費友桌平台。

雀姬

台版Web版：https://www.queji.tw/

日版（目前只有手機版，之後會追加web版）：https://himemj.jp/

Steam版：https://store.steampowered.com/app/1084520

繼雀魂之後另一個新興二次元日麻平台（也一樣是中國開發），因為有台版的關係所以有繁體中文。同樣是Web版即開即玩，亦已有steam版、手機app版及日本DMM版等多版本，可以選擇自己喜歡的平台。

一個很抵讚的地方是有完整教學模式，日麻新手可以先玩一次學習基本

和雀魂一樣是二次元麻雀，雀姬的路線較為清新（看版娘是我喜歡的類型！），段位場不用入場費，也有Battle Pass系統及用來提升Battle Pass的勾玉場，相對上沒那麼重視段位而較傾向任務和收集，是幾個平台之中相對休閒的一個。

不過單論麻雀枱畫面的話，還是雀魂的好看一些。

同樣是好友房間完全免費，還可以加電腦代打，不夠4個人也可以開枱。但值得一提是web版有個奇怪bug，就以chrome遊玩時有機會突然無法選擇/打出某隻牌，以麻雀遊戲來說頗為致命。

單人練習用「麻雀 」

網址：https://www.gamedesign.jp/flash/mahjong/mahjong.html

一個非常好用的單人練習web日麻（只設單人模式，打3個AI），日麻新手如果想要開始認真玩 / 挑戰段位或者不想在普通對人戰中被屠得那麼慘，可以先到這裡練一練習。