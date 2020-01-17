桃乃木香奈轉行做 coser？超高質還原《NieR》2B　蒙眼造型最高！

宅民黨不時都會和大家分享 Cosplay 相，而今次筆者要分享的，可說是數一數二出色，原因可能是這名 coser 的情意結。如果大家真的不知桃乃木香奈是誰，不妨打開閣下的 D:/E: drive，應該會找到其中一套影片是桃乃木香奈主演。

《尼爾：自動人形》2B

每年大大少少的動漫電玩活動，或 cosplay 活動中，都會有部分角色是熱門的，而《尼爾：自動人形》（《NieR:Automata》）中的 2B 正是其中之一。桃乃木香奈今次跳出 AV 女優的身份，在 Twitter 上分享難得的 cosplay 照片，角色就是廣受玩家喜愛的 2B。本來就以外表漂亮而在 AV 界突圍而出的桃乃木香奈，換上 2B 的造型簡直是完美配合。

筆者最喜歡這張蒙眼造型，帶出 2B 的高冷感覺（Twitter @Kana_Momonogi）

▼▼放大下圖睇桃乃木香奈 cos 《NieR》2B▼▼

+ 6 + 5 + 4

轉行做 coser？

桃乃木香奈除了分享 2B 的 cosplay 外，同時也分享了《Hunter × Hunter》（《全職獵人》）的 cosplay。沒想到她會 cos 基路亞（奇犽）在獵人試驗的造型，身高只有 153 cm 的桃乃木香奈，踏上滑板的造型也不失可愛。

▼▼放大下圖睇桃乃木香奈 cos 《Hunter × Hunter》基路亞▼▼

（Twitter @Kana_Momonogi）

經常在 Twitter 上分享美食（Twitter @Kana_Momonogi）

桃乃木香奈的 Twitter 和其他 AV 女優略為不同，很少性感照，更集中在個人的生活，以及幾乎每天都有美食分享。曾為《人中之龍 極2》和《人中之龍 3 重製版》遊戲演出，桃乃木香奈在遊戲界的知名度也大增，期待將來會有更多 cosplay 或遊戲活動可以見到她出現。