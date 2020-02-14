AJ3復刻Xbox One X聯乘全球限量！真Jordan Brand別注版驚現網絡

【Jordan Brand Xbox One X】日前Twitter上有網民展示一款全紅色塗裝Xbox One X主機，與早前一雙Air Jordan 3 Retro U配色襯絕，以為是網民自製的致敬版？原來是Microsoft官方真品，證實Jordan Brand Xbox One X Custom Console 聯乘版AJ3加紅色主機是非賣品，網民更有機會抽中成為機主！

Microsoft在Xbox官方網頁上公開這部紅色Jordan Brand聯乘主機，證實它確實存在！【Xbox】

以售賣限量波鞋為主Twitter用家「J23 iPhone App」（@J23app），最近上載一段開箱片，一個Jordan Brand / Air Jordan的Jumpman Logo加上Xbox標誌盒裝體積龐大，以為內容是3對限量版Jordan波鞋嗎？一打開包裝原來是紅黑主題配色Xbox One X主機，兩旁配有早前推出的Air Jordan 3復刻版，主機與AJ3同樣結合「Red Cement」紅色皮革爆裂暗花紋，在隨附的兩個手製及主機上的紅色機殼上呈現。

在J23 iPhone App的Twitter上展示Xbox Jordan 2020聯乘限量版開箱，震撼波鞋界，全因是AJ3魅力依然！【Twitter 截圖】

其後Microsoft也正式公開Jordan Brand Xbox One X Custom Console 聯乘版主機，確實它的存在，這亦是Jordan Brand與Xbox合作的第三部主機！官方網站公布這部主機同時，亦公開這部主機並非公開發售，只送不賣！由即日起至美國時間2月27日晚上7點，舉辦活動，玩家使用Twitter，將Xbox發出的推文Retweet，並在推文加上「#Xboxsweepstakes」標籤，就有機會被Microsoft選中，送出全球只有一部的Jordan Brand Xbox One X主機、兩個限量手掣及Air Jordan 3 Retro U套裝！

▼▼歷代Xbox x Jordan Brand聯乘計畫▼▼

資料來源：Microsoft Xbox官網