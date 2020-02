AJ3復刻Xbox One X聯乘全球限量！真Jordan Brand別注版驚現網絡

【Jordan Brand Xbox One X】日前Twitter上有網民展示一款全紅色塗裝Xbox One X主機,與早前一雙Air Jordan 3 Retro U配色襯絕,以為是網民自製的致敬版?原來是Microsoft官方真品,證實Jordan Brand Xbox One X Custom Console 聯乘版AJ3加紅色主機是非賣品,網民更有機會抽中成為機主!