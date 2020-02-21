《PATAPON 2 Remastered》評測：PSP 神作　RPG 味濃的節拍遊戲

【PATAPON 2 Remastered 遊戲評測】80﹑90 後的玩家，相信都曾擁有過一部 PSP，當時在快餐店當集會所的日子非常美好。回想筆者最沉迷的兩個 PSP 系列遊戲，第一當然是《Monster Hunter》，而第二就是今日要討論的《PATAPON》系列。《PATAPON 2》時隔 12 年，隨第一集重製的步伐，第二集終於都登上 PS4 平台。

PATA PATA PATA PON

先向未玩過《PATAPON 2》或整個系列的玩家簡單解釋，《PATAPON》是一隻音樂節奏遊戲，同時也是一隻 RPG 遊戲，沒錯玩家將會透過「音樂」來冒險。《PATAPON》有四個音色「PA TA」﹑「PON」﹑「DON」﹑「CHA KA」，玩家要把這四個音色組合成指令，操作一眾大眼仔族人戰鬥。指令亦非亂入即可，音色要打中四拍四音節內，所以整個冒險過程都的操作就如打拍子般。

《PATAPON 2 Remastered》支援 中﹑韓﹑英文，現只有數位版（遊戲截圖）

洗腦音樂

由於玩家要自己打節奏，以及在戰鬥中保持節奏 combo（fever 狀態會較強力的攻擊），因此這些音色指令會在遊戲間洗腦，就算是十多年前玩過《PATAPON》，到今日也仍然記得「PATA PATA PATA PON」的音樂。《PATAPON 2 Remastered》比上一集新增多個任務和 Boss 戰鬥，策略性提高之外，更豐富了遊戲的內容。

遊戲內有多個 Boss 等玩家挑戰（遊戲截圖）

RPG 節奏遊戲

《PATAPON 2 Remastered》算是系列中的一個升華作品，第一集打好玩法的基礎下，今集加入英雄 PATAPON，以及更多的職業。玩家要來回每個關卡，收集素材和升級角色。 共 9 隻英雄 PATAPON 令戰鬥的變化大增，隨遊戲的進度推移，可以根據關卡設計選擇使用什麼英雄 PATAPON。同時，英雄的戰鬥也較普通的 PATAPON 不同，能在 fever 狀態下使用特技，如神槍 PON 的大爆炸槍﹑騎士 PON 的持續

大眼仔 PATAPON 的外型有趣，強化和換裝備都會改變他們的外型（遊戲截圖）

+ 5 + 4 + 3

「重製」不足

細心的讀者可能都發現，以上筆者欣賞的內容都是《PATAPON 2》舊作本身，而今次的《PATAPON 2 Remastered》最大的特色，就只是登上 PS4 平台而已。《PATAPON 2 Remastered》雖然可以支援 4K 畫面，不過令人失望的是，遊戲的劇情動畫並沒有重製，明顯仍見到有如 PSP 的低解析度畫面。而且遊戲有一個奇怪但影響很大的 BUG，就是每次進入強化 PATAPON 的設施時，都會有一聲爆咪的噪音。由於強化和育成是《PATAPON 2》的重點，所以玩家會多次出入強化設施，加上遊戲是要聽節拍的關係，戴耳機玩是基本，因此這個噪音 BUG 其實頗討厭。

每次入這個強化畫面，都會有一聲爆咪的噪音（遊戲截圖）

本來 PSP 版可以最多 4 人連線（PATAPON 2：Multiplayer Trailer 截圖）

為什麼要抽走多人模式

《PATAPON 2》本來除了單人過關外，更有著多人模式，多名玩家共同合作通關刷材料。不過《PATAPON 2 Remastered》在網絡連線極方面的 PS4 上，卻抽走了多人模式，令人覺得有點誠意不足。但對於沒玩過《PATAPON》系列的玩家，筆者仍推薦大家在 PS Store 下載，因為光是遊戲本身是極高分數的，而且 $108 這價錢真的吸引，就算重製版出現小部分問題，也難以抹掉原作的娛樂性。