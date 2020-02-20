Switch主機借疫情加價　日本回收價高於定價　被中國大戶搶購一空

【Switch主機 疫市現炒價】近日香港市面出現4000蚊炒價 任天堂 Switch 主機遊戲套裝，店家以武漢肺炎影響中國生產線，即將長期缺貨為藉口開天殺價，網民譁然。但原來日本早於2020年初已開始出現Switch供貨緊張的問題，近日更有網民發現Switch機早已收購商轉口到中國圖利。

香港市面的Switch主機被炒貴了。（HK01圖片：鄺曉斌攝）

但其實返回疫情「未爆發」的1月尾，日本已經有收購商開出比零售價高3600日圓的價口，收購全新未開封的改化版Nintendo Switch！

雖然日本有消費稅，但大部份電器店都有point回贈，可當現錢再購物。有人計過，去遊戲店GEO用Cashless「無現金」方式附款賺得最多，賣一部機可以賺5000日圓（約HKD $350）左右。

雖然日本有消費稅，但大部份電器店都有point回贈，可當現錢再購物。有人發現去GEO用Cashless「無現金」方式附款，賺得最多。

「買取商」（即收購商）亦不怕被人知，大大張圖曬自己收購了極多Switch。有網民查出，這公司是將收購回來的Switch全部轉寄到中國圖利，情況就如香港炒iPhone一樣。

Twitter頁截圖）

其實Switch水貨在中國一直供不應求，近日任天堂推出官方「閹割版」Switch主機，令更多人對「行機」死心而改買水貨，令銷情更瘋狂。你鬧中國、日本商人搶貨令真玩家捱貴機？那就要問問多年來你有無試過在香港轉手iPhone賺錢賺里數了，有的話，那有資格罵人。

任天堂早就打算在越南開設Switch生產線。（經濟時報網頁截圖）

但無可否認，中國肺災疫情之巨，又真的很可能會影響供貨量。不過大家還記得嗎？早在去年，不少公司也因為擔心中美貿易戰會影響貨品入口美國要支付高價入口稅，而陸續準備離開中國另尋出路。美國《經濟時報》在去年末已提到，Nintendo已準備在越南開設Switch生產線。如今，任天堂的計劃會加快未分散生產線，有助於平分風險。