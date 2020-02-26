GANTZ 奥浩哉：「不知冨樫義博是誰、沒看過幽遊白書」網民嘩然

想當年黃曉明看不起的士陳，說了一句：「而我不知道陳偉霆是誰」，成了多年的網絡潮語。而然當年的士陳還未紅到變「野狼DISCO」，也只能忍氣吞聲。但最近，日本異色科幻漫畫《GANTZ 殺戮都市》、《殺戮重生犬屋敷》作者奥浩哉卻在twitter留言說自己年輕出道時（約92年），並不認識冨樫義博引起極大迴響！

文中提到的富樫泰高是位搞笑漫畫家

「年輕時，臨時上門收原稿的編輯傍晚來了，不斷在講《幽遊白書》有多厲害，我說完全不認識他呢，但編輯仍然一整夜在講富堅XX先生有多厲害……我一直在虛應他，最後只能斷言說：「而我不知冨樫義博是誰，我只認識富樫泰高先生。」看年份，當時應該是92年左右，奥浩哉仍未畫《GANTZ》、富奸正在畫《幽白》，似乎這個編輯部同事是他不認識的人，而且不斷重複話題，令奥浩哉只能說點比較狠的話斷絕話題，畢竟他在趕稿呢……

網民留言有辣有唔辣，而奥浩哉的回應都很小心，相信沒多久整個留言串也會del了。

+ 3 + 2

奥浩哉果然喜歡巨乳，他的太太上圍都很厲害。（奥浩哉twitter圖片）

筆者真的不是冨樫義博fans，但他的太太武內直子（《美少女戰士》作者）知名度也是日本無人不知的，很難會不認識吧。

其實奥浩哉也是一個奇才，《GANTZ》那種不可抗的恐懼及暴力美學，還有黑暗到無藥可救的世界觀，都不是人人寫得出。而家上聽說奥浩哉是畫CG出身，此前並不是漫畫迷，所以可能很多漫畫都沒看過。

但是呢……冨樫義博實在沒可能沒聽過的，而現在才搬出來說當年，也未免有點奇怪，都一把年紀了，還在玩「而我不認識XXYY」來「認叻」，要小心踏中地雷喔。