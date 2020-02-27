鬼滅之刃 日輪刀、風雲 雪飲狂刀 絕世好劍 材料簡單達人巧手製作

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【DIY製作 日輪刀 雪飲狂刀 絕世好劍】曾經香港漫畫界靠製作故事中出現的刀劍，賣書賣得盤滿缽滿，當年工廠製作「啤」工精美，但都不及近日一名木器製作達人，用雪條棒製作動漫角色配刀：港漫《風雲》中的 雪飲狂刀、絕世好劍，連大熱《鬼滅之刃》中炭治郎配劍：日輪刀，以雪條棒一手包辦！

木器製作達人「三千試煉 3Tyears」在其Youtube頻道示範，以雪條棒（冰條棒）簡單材料，製作港日漫畫中的不同配劍，像近期大熱《鬼滅之刃》炭治郎配劍「日輪刀」、曾掀中港台「儲劍」熱潮的港漫《風雲》中，主角 聶風「雪飲狂刀」及 步驚雲「絕世好劍」，以影片step by step傳授製作過程。「三千」大人的製作主要以雪條棒按照紙樣𠝹出刀劍外型輪廓後，以白膠漿接合，過程中遇到的刀紋會以雪條棒另雕刻通花後再整塊黏在刀身上，刀柄上橫紋及柄頭會另外製作，再逐件砌上。

而日輪刀、絕世好劍的暗黑色彩如何製作？「三千」大人便以焗爐將雪條棒「烤」出不同程度的灰色甚至黑色的刀色，應是製作上需要經驗的地方，以下以製作「雪飲狂刀」以截圖示範製作！

▼▼「三千試煉」製作雪飲狂刀▼▼

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另外亦上載了「絕世好劍」及「日輪刀」的製作，過程中會使用更多焗爐烤出更深的木色甚至黑色，製作「日輪刀」更用上較幼較難處理的鳥籠竹，兩把刀製作技術含量更高，有興趣DIY製作動漫「雪條」狂刀就要好好學集！

▼▼製作 絕世好劍▼▼

▼▼製作 鬼滅之刃 日輪刀▼▼

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