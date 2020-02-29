《Monster Hunter》真人版電影海報只得女主角獵人！網民：龍呢？

遊戲動漫
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《Monster Hunter World》遊戲的成功，吸引到荷里活把其拍成真人版電影，預計會在今年 9 月 4 日上映。美國 PAX EAST 電玩展期間，更公開了兩張最新的電影海報，同時亦再次受到不少玩家爭議。

《Monster Hunter》真人版雙海報

最新的這兩張海報，並沒有新的角色和事物登埸，兩名主角 Milla Jovovich 和 Tony Jaa 各自在一個荒野中回望，手上帶著一早公開過的骨製大劍和弓箭。根據導演 Paul W.S. Anderson 的敘述，《Monster Hunter》真人版將會用「異世界穿越」設定，「Artemis」的部隊被送到《Monster Hunter World》的世界，將與異世界的獵人合作，對抗魔物和找出回到原來世界的方法。

《Monster Hunter》真人版海報

《Monster Hunter》真人版海報

《Monster Hunter》真人版備受爭議？

《Monster Hunter》的粉絲人數極多，可以看到喜歡的遊戲登上大銀幕雖然興奮，但又怕會受到傷害。目前公開了的這兩張海報就已經備受爭議，如大劍的尺寸偏細，更似是盾斧未合體時的單手劍，沒有大劍的震撼和力量感。其中一個爆笑的爭議是，著名動作演員和泰拳高手的 Tony Jaa，竟然在海報中裝備中遠程武器弓，而不是近戰武器（但不等於想看到泰拳屠龍）。不過無可否認的是，Tony Jaa 真的很有獵人的感覺，相反 Milla Jovovich 的《生化危機》味道太強調，總是覺得她又會突然使用超能力......

玩家最想看到的龍呢？

不少玩家強調，《Monster Hunter》的重點是魔物（龍），並非人類角色。玩家們想知的是，真人版將會有什麼魔物出現，以及牠們在真人版的表現如何。可是，已曝光的海報﹑劇照都只有這兩名人類角色，真正的「主角」一直都未出埸，認為荷里活又再次在遊戲改編電影中放錯重點。

資料來源：IGN

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