【新冠肺炎】《動物之森》特別版Switch取消網上預訂　炒價難避免

近日由於新型冠狀病毒（COVID-19）（武漢肺炎）疫情蔓延，不僅在世界各地引發口罩等醫療用品搶購潮，不少企業與廠商也大受影響，日前曾提到任天堂預計在 3 月 20 日與《集合啦！動物森友會》同步推出的特別版主機延後預訂時間，從原先的待定改為 3 月 7 日，但在 3 月 2 日的時候，日本任天堂正式宣布《集合啦！動物森友會》特別版主機的網路預約中止。

根據公告內文，因新冠肺炎疫情嚴重，使得原本的生產計劃受到延遲，加上為了確保全國出貨量的穩定，不得不中止網路預約，而店鋪預約會依照原定計畫從 3 月 7 日開始接受預約，此外除了本體組以外的 Nintendo Switch 充電座與 Joy-Con、化妝箱等相關周邊一樣能在 Nintendo Store 進行預定。

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關於《集合啦！動物森友會》特別版主機的預約變動截至目前為止僅有日本官方宣布，尚未影響到其他地區。請玩家以各地官方商店的公告為準，才不會想要預約卻撲了個空。想預購特別主機的香港玩家們，根據官方最新公告，特別版主機的預購日期將改為 3 月 7 日開放預購，對於本次疫情影響造成預購日期的延遲請玩家們多多見諒。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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