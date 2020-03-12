PS4 仁王2攻略 妖怪化系統、妖怪特技及三種守護靈特性解說

《仁王2》這款動作遊戲迷引頸以待的「戰國版Dark Souls」已經推出，今集引進了新的「妖怪化」系統，以下將為各位解說。此作貫徹Team Ninja工作室開發作品風格，以高難度見稱，特別是對沒有玩過上一集的玩家來說大概會十分吃力，接下來宅民黨製作的《仁王2》攻略，大家不要錯過呀！

守護靈特性、敵人大招和妖怪特技

守護靈特性有「猛」、「迅」或「幻」3種，雖然初始時玩家只能選擇一隻守護靈，不過很快就可以在主線中收得全部3種特性的守護靈，所以不用考慮太耐。

大部份敵人都會有一種或以上的「大招」（遊戲裡也就真的叫大招），使用時會發出非常顯眼的紅光。這些大招全部威力驚人，被打中就算不死也會一身殘，就算擋格也會消耗大量精力，如果是連續攻擊的大招更可輕鬆打爆玩家的防禦從而定玩家硬食接下來的連擊。

不過有危就有機，這些大招可以用妖怪特技（R2+O）來反擊，只要反擊成功就可令打斷敵人打招，更能對其精力（妖怪的話就是妖力）造成大傷害。

視乎玩家使用的守護靈特性，妖怪特技也有有不同性能，但同樣都可以反擊大招。

「猛」型：這類妖怪特技最容易使用，發動時自身霸體向前衝一段短距離，如果撞到正在發動或施展大招的敵人，就可打斷敵人大招、令其硬直且大量扣減精力。猛型的特技在敵人大招由準備施展到實際打出來的整個動作期間都有效，換言之幾乎不用看什麼時機，只要看到紅光又在射種距離內，發動猛型特技撞過去就可成功擊潰敵人大招，是三個特技中最容易使用、最穩定的一個。當然它也不是沒有缺點，首先是不能指定方向，發動之際必然是向前衝，硬直也稍長。而且在發動特技期間沒有無敵，很可能會被其敵人攻擊所傷（但因為有霸體所以自身不會被打停），需要多注意自身HP。

「迅」型：特技是往指定方向閃身，閃身期間自身無敵，同時會留下一個殘影。如果殘影觸碰到敵人大招的攻擊判定，就可以反擊敵人大招並對其精力造成大傷害。若單以反擊的時機論，迅型特技是最為嚴格，但相對地迅型特技最為靈活，除了反擊大招外還可以作取消硬直走位等用途。雖然難用，但用熟了之後無疑是最風騷的一個。

「幻」型：特技很像格鬥遊戲裡面的「當身技」，使用時會在自身全方位放出屏障，如果屏障防住了敵人大招的攻擊，便可成功反擊和並對其精力造成大傷害。其判定時間沒有迅型那麼嚴苛，也比Dark Souls的盾反和Bloodborne來得簡單，但當然仍遠比不上猛型的無腦（真的，玩猛型時只要一見到紅色就按R2+O，然後就會成功）。

特技幾乎可以取消任何硬直，就算玩家在攻擊期間敵人使出霸體大招，只要時機抓好就能以妖怪特技取消硬直兼反擊，相當風騷。只是再提一次妖怪特技需要1格妖力才能使用，不要因為妖怪技能放太爽而導致需要時卻沒有妖力打出反擊。

妖怪化

至於妖怪化等如前作的「九十九武器」，可在短時間大幅強化自身，累積足夠精華後就可使用，發動後將跟據玩家所使用的守護靈之特性變成三種不同形態。三種形態的攻擊模式也不盡相同：猛型就是大開大闔的棍棒攻擊，威力高範圍大但是硬直也大，對上有霸體的敵人時很容易就會變成「血搏血」。迅型是快速的雙刀連擊，單發威力沒猛型高但是連擊很快，DPS比猛型更勝一籌。幻型的妖怪化則有遠距離攻擊。

此外三個型態均有特殊技能，狂型是「牙挫」（L1+三角），等如平常使用武器的反擊技能，配合敵人攻擊時機就可反擊。不過一般情況下玩家不能反擊妖怪敵人的普通攻擊，但妖怪化後牙挫就可以了，成功反擊可令妖怪敵人硬直。但是這招牙挫的判定時機極為嚴格，大部份情況下還是直接攻擊比較實際。

迅型妖怪化的特性是可在輕攻擊（正方）期間用閃避來取消硬直，閃避後還可再按正方來派生攻擊，可以想像用得的好話，妖怪化期間全程貼著Boss來打也不成問題。

幻的妖怪化則有遠距離攻擊，而且可以瞬移到自己攻擊的目標來追擊。同樣是用得好的話可以有很多風騷走位。

最後妖怪化後可使用平常不能使用的技能，主要是「守護靈技」（三角+圓圈），這個和舊作九十九武器中釋放守護靈相同，技能會因為所憑依的守護靈而改變。還有就是妖怪化時的近身刺擊將會額外強化。