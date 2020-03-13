【新型肺炎．首度取消E3】躺着也中槍！遊戲廠商諗計自救

【E3 2020停辦】新型肺炎（武漢肺炎／COVID-19）由去年12月初在武漢出現病例，直到目前全球確診個案突破10萬宗，世衛（WHO）終於定為全球大流行病，連美國影帝湯漢斯夫婦（Tom Hanks、Rita Wilson）、NBA爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）等球星，連意大利、伊朗、日本及英國等官員都染病。疫情重創旅遊、飲食、金融及零售業打擊，即使大家寧願多留家中，也不代表遊戲業界受惠。（文：比利／編：林勇）

E3取消舉行屬25年來首次（dixplore圖片）

美國E3遊戲主辦單位ESA因應疫情，決定取消六月E3展覽，是1995年舉辦以來的首次，但大家不用太失望，部分遊戲廠商已準備替代方案。根據ESA聲明，在諮詢會員意見及考慮安全健康因素後，決定停辦今屆E3，稍後會接觸參展商及參觀者，交代退款安排。雖然不舉辦E3實體展覽及發布會，但ESA強調正跟參展廠商洽談其他渠道，包括網上發布會形式，去宣傳新產品及資訊。

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

雖然SONY早在1月已宣布不參展，但不代表今屆E3沒有賣點，外界關注微軟（Microsoft）公布新一代主機XBOX SERIES X細節，尤其是主機性能、功能，以及首發/ 獨佔遊戲名單。微軟XBOX業務主管PHIL SPENCER表示，即使今屆E3取消，微軟依然會透過數碼方式及XBOX社群，為大家宣傳XBOX新主機消息，詳情稍後公布。換句之，微軟很有機會在網上舉行XBOX新主機發表會。

歐洲遊戲大廠UBISOFT，正考慮透過數碼方式公布新作消息，又稱對取消E3感失望，但考慮玩家及業界夥伴健康是優先考慮，會支持ESA的決定。

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

說到網上發表會，也許大家記起任天堂從2013年開始，不再舉行E3發表會，改播NINTENDO DIRECT節目宣傳新作，好處是減低製作成本、不受天氣等因素影響，但廠方仍在E3展區設立攤位（由美國分部「樹屋」開發組負責），透過直播新作示範了解玩家的反應。事實證明，廠方舉辦網上發表會，同樣帶來不錯的宣傳效果，畢竟沒可能全球所有玩家都踴進E3會場，若有網上發表會，再將體驗版上架，其實會有更多玩家參與。今屆E3取消亦非意外，其實今年首3個月已有多場活動受影響。

‧ 台北國際電玩展：原定2月6日起舉行，聚焦中文化遊戲，結果要延至6月25日。

‧ PAX EAST：主辦單位在2月27日起如期在波士頓舉行，但多間日本廠商（包括CAPCOM《MH》團隊）、SONY、CD PROJECT RED（《CYBERPUNK 2077》開發商）、FACEBOOK等缺席，失色不少。

‧ GDC遊戲開發者大會：原定本月16日起在美國三藩市舉行，但主辦單位延至夏季舉行，其中SONY、CAPCOM、小島工作室、EA、UNITY、EPIC GAMES等公司，早已表明不參與。

疫情影響的豈只遊戲展覽，由於大部分遊戲及主機的生產工序在中國進行，加上航運物流受沖擊，很多遊戲周邊產品的供應量受阻，首當其衝就是SWITCH《RING FIT ADVENTURE》，價位一度炒至$1800，現在回落到$1100，而最初定價不過是六百元左右。

另一必炒產品就是《集合啦！動物森友會》限定SWITCH（即《動物之森》限定機），由於任天堂表明主機在中國生產，而運輸又受影響，肯定出現求過於供，全城必炒。此機將於本月20日推出，日版折合約$2500，推出初期有機會炒過三千。

未知大家有否玩《POKEMON GO》，這款推出近四年的手機大作，廠商近期加入PVP對戰模式，以及新寵物精靈（編按：不慣叫寶可夢）首腦道場，開發商NIANTIC表示，意大利、日本及南韓的公眾活動，以及美國密蘇里聖路易市的收費活動會延期，避免太多玩家聚集。

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

在疫情受惠的得益者之一，相信英國NDEMIC CREATIONS有份，推出8年的模擬遊戲《瘟疫公司 PLAGUE INC》，近期銷量一度登上首榜。此作玩法較為另類，玩家要培養病原體，令病毒盡快擴散全球，但開發商強調，玩家可透過遊戲學習衛生資訊，亦希望彼此合作對抗新冠肺炎。玩家可更改病毒名稱，過往TRUMP、BREXIT成熱門名稱，而中方早前以違返法律為由，要求蘋果將《瘟疫公司》從內地APPLE STORE下架。