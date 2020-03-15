PS4《 仁王2 NIOH2 》齋藤義龍 波士Boss影片攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》齋藤義龍作為遊戲第二個人型Boss，雖然帶有兩隻守護靈更會常闇妖怪化，但是因為妖怪化後破綻很多，掌握了走位後便會極易打。齋藤義龍的身份其實頗悲傷，打嬴了之後不妨去人物圖鑑看看他/她的背後故事。

基本要點：

齋藤義龍人類形態時出招快，而且有時會為武器附魔，因為屬性攻擊擋格的話仍會受傷，所以要看清其動作來選擇擋格還是迴避。齋藤義龍會妖怪化變身，分為猛或幻兩種類。猛的話因為全動作都有霸體，所以要看準空隙才攻擊，而且盡量避免貪刀。幻的話攻擊範圍廣，但攻擊模式非常有規律，只要適當走位便可輕鬆反制。

關鍵招式解說

拔刀一閃

中距離時齋藤義龍常用的招式，出手極快很易掛彩。起手的時候必定會先收刀，所以看到她有納刀動作便要準備反應。雖然也可以墊步，但時機比較苛刻，擋下來是最安定的選擇。不過擋格的硬直大，不宜反擊太多。

大太刀重擊

垂直斬下大太刀至地面，起手動作慢，衝擊波沒有判定。放水的一招，橫移動避開後便可反擊。

渾身突

近距離時使用，右手發出白色氣，然後大太刀直插的一招。無法防禦的擒拿技，不過起手明顯，判定範圍很小，也是放水的一招。

水刃三連

中距離時使用的一招，起手很快而且帶水屬性，擋下仍會受傷。注意她起手時會雙手舉起刀出現水氣，此時便要切換至中段或下段架式，使用三下墊步來避開。

巨鯨召喚

地面召出圓範圍的水池再噴出巨鯨，不像今川義元那樣會出紅光，但起手時會先召出兩頭小鯨魚。沒有水屬性附加傷害，所以來不及跑走也可以擋下來。

炎犬召喚

飛出炎犬突擊的招式，直線路徑之後還會爆出火柱，被擊中會有炎傷害，簡單的橫移動便可避開。

猛妖怪化

大家都應該很熟悉的猛妖怪化，全動作有霸體所以硬拚與貪刀是大忌。基本套路只有三下揮擊及一下重掌橫攻擊，只要等她打出重掌橫攻擊才反擊便可以了。

幻妖怪化

使用旋轉雙頭劍，攻擊範圍更廣的幻妖怪化。但同樣的只有兩種套路，一種是左右三連擊，一種是前方旋轉擊。因為三連擊的第一下是向右飛出，固此順時針跑便能簡單迴避，在她揮空第三下時進行反擊，重覆步驟便可。不要太貪刀避免吃下前方旋轉擊。

大技 - 巨鎚重擊

猛妖怪化時的大技，便是大家都用過的儲力妖怪技。留意擊出的時機用特技反擊便可。

大技 - 二連雙頭劍

幻妖怪化時的大技，召出多一把雙頭劍旋轉擊出，射出後在近距離便沒有判定，可以看時機翻滾進去反擊。不想冒險也可以索性擋下來。

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