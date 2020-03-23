Netflix 《李屍朝鮮》出手遊　呢次唔只改劇名　連劇情都可以改寫

【Netflix 人氣韓劇《李屍朝鮮》出手遊】《李屍朝鮮》（《킹덤》／《Kingdom》）原中文劇集譯名被韓國網民抗議侮辱大韓民族歷史，Netflix即時回應並更名為《屍殺朝鮮》。而同一時間更宣布開發外傳式手遊《屍殺朝鮮》，補完故事！

手遊《屍殺朝鮮》由韓國Com2Us 子公司 Day7 開發，故事時間線定於劇集第2季同一時間，不過玩家可以自己跳出原劇劇本，做作不同的選擇，發展你自己的《屍殺朝鮮》世界。

韓國遊戲網gamemeca.com（原文連結）早前訪問了開發團隊，表示遊戲為互動式冒險遊戲，即是在不同場景選擇相應決定／答案，例如你可以不按原作，不讓主角李蒼（朱智勛 演）出宮夜訪，甚至不在江寧與殭屍開戰。製作組給了一些貼士，想要good ending除了不斷試，又要令特別角色對你有高好感度，更要達也一定限定條件，才能走向一個好結局。

遊戲以日式AVG game那種圖文靜態揀對話方式進行，但原劇中打鬥、血腥、驚嚇是一大賣點，但遊戲不想跟劇集一樣製作兒童不宜作品，所以在打鬥、喪屍出場等場景中拿捏輕重都花了頗多時間；另外，遊戲製作了多種分支線及結局，在不影響原作的情況下，填補原作的空白部份，看完原作的fans會玩得更開心（但首要是推出中文版，韓文看不懂）。

《屍殺朝鮮》預定3 月下旬至 4 月初在韓國 Com2us 旗下平台 Storypic 發布，至於會否在iOS Android 平台推出中文版，就未有消息。