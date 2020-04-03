《鬼滅之刃》大結局在即　日本漫畫店員指下一部人氣作品係…？

今次日本電視台的節目「已是午間了!」探討了週末可以讀得完的話題漫畫特集，其中一部分就是到了一間漫畫店向現役店員查詢認為《鬼滅之刃》之後下一套「週刊少年Jump」會大熱的作品是那一套。而他就以「大熱法則」選出《咒術迴戰》。

《咒術迴戰》故事講述主角「虎杖悠仁」是一位體育萬能的高中生，因為某種理由想每天17點之前回家的他來到了不強制出席的靈異現象研究會，享受著悠閒的活動。

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某天，來學校尋找被封印的詛咒之物的青年伏黒恵出現在了虎杖的面前。他為了從「咒物」危機中解救學長姊，而吞下了詛咒的手指，讓「宿儺」這種詛咒跟自己合而為一。 之後他加入了專門培養咒術師的學校「咒術高專」的故事。

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目前《咒術迴戰》已宣佈動畫化，但未公佈詳細情報。三位主角將會由榎木淳彌，内田雄馬及瀬戸麻沙美進行配音，本作中被稱最強的角色「五條悟」繼續由公開的PV一樣由中村悠一配音。

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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