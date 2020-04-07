由數位卡夫特所開發迷因格鬥遊戲《動物之鬪》（Fight of Animals），Switch版於4月2日eShop開放預購。並且釋出最新PV，官方同時釋出未來更新內容第一手情報。

原先只在PC STEAM平台推出《動物之鬪》在遊戲推出後半年內即研發完成跨平台的版本。此版本擁有的內容將與PC版目前的版本同步。但由於送審問題，蛋狗會在遊戲上架後一個禮拜後免費在Switch版本上追加到遊戲內。4/2~4/16期間內於eShop購買《動物之鬪》可獲10%優惠，遊戲將於4/9正式上架。

最新角色蛋狗將會在上架後隨即免費更新（點圖放大▼▼▼）

《動物之鬪》是一款以簡單好玩為製作核心，用錯位拍攝做發想出發點的1對1趣味格鬥遊戲。有別於一般格鬥遊戲，只需要按下方向+技能鍵就能輕易使出招式進行連段。內容則是以網路上受歡迎迷因：錯位拍攝的動物、例如著名的「右鉤拳柴犬」、「身體躲在地下很強壯的狐狸」、「宛如站著行走的步行貓」、「施展魔法的松鼠」、「烏鴉猩猩」、「秀肌肉的白鯨」等作為玩家的操作角色與其他動物一決雌雄！

《動物之鬪》目前有10名可使用動物。同時支援本地以及線上對戰功能。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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