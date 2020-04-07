《Resident Evil RE3》生化危機發售僅4日　遊玩次數高達二百萬

日本 Capcom自 2020 年 4 月 3 日起在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的人氣恐怖動作冒險遊戲《生化危機3》最新重製版《生化危機3 重製版》（Biohazard RE:3／バイオハザードRE:3／Resident Evil RE3），官方特地公開本作推出後至今短短四天時間的累計資料，讓玩家們確認這款人氣作重製版的驚人魅力！

《生化危機3 重製版》為一款 1999 年在 PS 主機上推出的人氣作《生化危機3》重新移植到現世代主機上，並追加新的殭屍與生物兵器等眾多新要素，在畫面上也大幅強化提升的系列最新 HD 重製版。而隨著本作自 4 月 3 日推出以來，至今為止短短四天時間，就累積了眾多玩家參與遊玩。

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據官方統計全世界《生化危機》系列線上平台「Resident Evil Net（RE.Net）」連動用戶累計數據指出，本作自發售以來，短短四天時間，遊戲次數就超過 2,006,045 次，過關次數超過 983,007 次，遊戲時間合計高達 1,054 年 80 天 23 小時 14 分！除此之外，官方這次也特地公開多項遊戲內的相關最新數據，有興趣的玩家們也可以趁現在先上「RE.Net」官網確認看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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