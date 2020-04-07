FF7 Re／FINAL FANTASY VII REMAKE玩前必須要知的10個關鍵詞

【FF7 remake／FINAL FANTASY VII REMAKE（最終幻想7重製版）玩前必知的關鍵詞】對於《FF》及PS忠實玩家來說，可能原版《FF VII》早已玩爆機幾次，但畢竟今作與原版相距長達23年，相信當年部分學生玩家如今已為人父母，考慮到部分人第一次接觸《FF VII》，筆者還是簡單介紹一下吧！ （文：比利／編：林勇）

FFVII remake質素似乎比想像中還要出色（Square Enix）

【關鍵字 1：原版】

PS1原版《FF VII》在1997年1月31日推出，在全球掀起搶購潮，當時香港SCEH推出行貨版本（附贈黑白說明書），同樣吸引玩家（包括筆者）排隊購買。《FF VII》之所以成為經典，不僅是遊戲本來質素出色，特別是《FF》首次以多邊形及CG為背景，對PS市場發展亦有重大意義，當時未跟ENIX合併的SQUARESOFT，與任天堂就研發超任CD-ROM，以及超任《龍界傳說BAHAMUT LAGOON》出貨量失控一事鬧翻，之後SQUARESOFT決定將《FF VII》改在「非任天堂」主機，原因之一是考慮PLAYSTATION與SEGA SATURN以CD為媒體，適合大容量的《FF VII》，條件是該部主機銷量要突破300萬，結果廠方在1996年初，選擇銷量率先達標的PS，畢竟當時SQUARESOFT對日本市場有影響力，《FF VII》落戶後，進一步拉開PS與SS之間距離。

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【關鍵字 2：序章】

說回今次《FF VII REMAKE》，雖然製作人橋本真司提過，今集內容只局限米德加市，但廠方在宣傳方面，其實沒刻意提到「今集只是《FF VII》序章」，對於初次接觸的玩家來說，可能爆機後會「爆粗」，批評今作只是半完成品；對於資深玩家來說，更擔心今作可能玩幾個小時就爆機（編按：請看看旁邊的《BIOHAZARD RE 3》）。

在原著《FF VII》，米德加市的確只屬初期劇情，佔整體故事約四分之一，但大家別擔心《FF VII REMAKE》內容不夠，因為在主線劇情沒有大變的情況下，其實廠商特別引入更多支線任務（原著沒甚麼支線任務可言）、NPC新角色等。由於《FF VII REMAKE》在澳洲及法國已偷跑，有網民宣稱花了40小時爆機，這跟一般JRPG差不多吧！不過今集的確只是序章，而SQUARE ENIX沒談及究竟有幾多章，下章何時推出，筆者希望不用再等十年才玩完整個故事吧！

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【關鍵字 3：神羅】

在「米德加」市劇情的重點就是神羅公司（SHINRA），它表面上是電力能源公司，但其規模及影響力可說是政府，本身有都市開發部、生物研究部、武器開發部、宇宙開發部、保安部等，神羅公司幾乎控制著「米德加」市，所謂市長不過是傀儡，而該公司在其他地方也有軍港及魔晄爐，因此整個《FF VII》世界可說是神羅操控，沒有其他政府抗衡。

神羅公司有多名重要人員在REMAKE版登場，包括神羅總裁、兒子路法斯、保安部長海丁格爾（HEIDEGGER）、武器開發部長史卡蕾特（SCARLET），而生物研究部門的寶條博士（HOJO），更是某重要人物的父親，他是主線劇情的關鍵人物之一。

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【關鍵字 4：魔晄】

至於魔晄就是《FF VII》世界地底下的能源（可簡單理解為石油、頁岩油等），神羅公司在各地設立魔晄爐，就是要抽取魔晄能源。在《FF VII》世界有一個稱為「約定之地」的地方，即原版的北方大空洞，蘊藏豐富的魔晄能源。神羅公司一直希望佔據當地，而今作奸角賽菲羅斯一直阻止，箇中原因涉劇透暫時不談。

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【關鍵字 5：雪崩】

有人形容原版《FF VII》是環保遊戲，強調抽取過量能源，最終必定耗盡，在遊戲中有一班環保武裝分子（神羅稱為恐怖份子），認為只要逐一炸掉魔晄爐，就可阻止神羅公司抽取過量能源（編按：其實神羅在多個地區都有魔晄爐）。曾遭神羅士兵槍傷，繼而裝上義肢的巴雷特，分別與畢格斯、威吉、潔西組成「雪崩」，也就是上文提及的武裝分子，對於一號魔晄爐被炸毀引發火警，巴雷特認為要成就大事，難免有人要犧牲。在原版中，有關畢格斯、威吉及潔西的描述極少，他們三人亦無法逃出「米德加」市；但REMAKE版的劇情就大增（尤其潔西相當搶眼），他們遭遇如何有待大家自行體驗。

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【關鍵字 6、7：神羅戰士與TURKS】

如上文所說，神羅公司具備支配米德加市的財力及實力，加上本身設有開發武器及保安部門，因此就出現神羅戰士，可說是神羅公司旗下軍隊，當中分為三級，其中「1ST CLASS 一等兵」實力強勁，負責執行危險任務（例如清除某區魔晄爐附近的怪獸），由於神羅戰士長時間接觸魔晄能源，因此雙眼會偏向藍色，身為一等兵的包括，被為稱「英雄」的賽菲羅斯、扎克斯（ZACK），而今作主角克勞德「自稱」以前是一等兵（編按：為何說「自稱」稍後再談）。

順帶一提，神羅公司旗下還有稱為塔斯克（TURKS）的情報調查小組，成員包括曾（TSENG）、雷諾（RENO）、路德（RUDE）等，在原版中，前成員雲遜VINCENT會加入我方陣營，但在今次REMAKE版似乎不會出現。

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【關鍵字 8：古代種】

在《FF VII》世界的2000年多前，出現名為塞特拉（CETRA）的祖先人種，能夠與星球交流，聽到星球的叫喊。不過約2000年前，星球被隕石撞擊，幾乎導致所有塞特拉人死亡，其後人稱為古代種。一名研究古代種的科學家，與古代種女子相戀，其女兒稱為艾莉絲（AERITH），由於逃避神羅人員追捕而逃到「米德加」市。神羅社長及寶條博士認為，只要捉到艾莉絲就可以找到「約束之地」，即充滿魔晄能源的地方。

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【關鍵字 9：傑諾娃JENOVA】

原版《FF VII》其實帶有一點「生化危機BIOHAZARD」風格，如上文提到，2000年前有隕石撞擊星球，其實當時有外星生物隨隕石登陸，他們稱為傑諾娃（JENOVA），透過寄生原居民而生活，古代種稱他們為「從天而降的厄運」。30年前，寶條博士利用女伴進行人體實驗，植入長眠地底的傑諾娃細胞，繼而誕下某位重要角色。後者一直以為自己能力出眾，後來發現只是實驗品而性情大變。寶條博士亦繼續利用傑諾娃製造怪物，想起來的確像《生化危機》。

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【關鍵字 10：扎克斯】

扎克斯（ZACK）可說是《FF VII》人氣角色，在SQUARE ENIX日前公開的最後一段宣傳片段，艾莉絲向克勞德提過「自己首個喜歡的人也是一等兵」，而片段出現背著大劍的人作為「彩蛋」，外界估計九成機會是扎克斯回歸。

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在原著《FF VII》其實談及扎克斯不多，之後推出的PS1 《FF VII國際版》加了一些有關扎克斯的片段，直到2007年，SQUARE ENIX推出以扎克斯為主角的PSP《CRISIS CORE FF VII》。扎克斯本身是二等兵（後來晉升為一等兵），性格爽朗，照顧同袍，與艾莉絲感情很好。在《CCFF 7》後段，只是小兵的克勞德，被寶條博士捉走用作人體實驗，扎克斯成功將他救走，但在米德加市外的山區被神羅士兵包圍，最終更。。。克勞德一直所用的毀壞劍，正是本來屬於扎克斯的武器，而克勞德曾接過人體實驗，偶然會出現一些混亂的回憶，筆者上文提過他「自稱」為一等兵，跟這點有關係。至於REMAKE版的彩蛋是否扎克斯本人，是否回憶畫面，這留待大家體驗。

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後記：AERITH與TIFA

最近筆者留意網上熱門話題之一，就是兩名女主角，即艾莉絲Aerith與蒂法Tifa哪個較好。先談原版劇情，本身的古代種艾莉絲，性格活潑開郎，偶有調皮一面，但她擁有可發動HOLY聖光的魔晶石，明白自己身負重任，是拯救世界的關鍵，她視扎克斯Zack為第一個喜歡的人，後來亦對克勞德有好感，例如主動邀請對方做保鑣，條件是願意約會（視好感度可一同坐遊樂場纜車，艾莉絲甚至有內心表白）。在原版劇情中段因為某件事而.....永久離隊，在當時成為玩家討論熱話，至今也有部分玩家希望SQUARE ENIX能修改劇情，讓艾莉絲可以歸隊。筆者認為艾莉絲在今次REMAKE戲份極重，可能成為部分玩家心中的女神，若果她在下集（假設劇情涉及忘卻之都）再次.....的話，可能部分玩家（特別是沒接觸過原版的新玩家）難以接受，所以製作人如何修改劇本，相信是大家關注焦點。

部分玩家對蒂法的觀感主要集中在身材方面，健康完美的運動型BODY SHAPE，蒂法一直形容自己與克勞德只是青梅竹馬，但在原版後期劇情，蒂法努力為克勞德尋回自我，令玩家認為兩人感情要好得如情侶。不過在後記電影《FF VII ADVENT CHILDREN》，即《FF VII》兩年後劇情，透露蒂法與克勞德有一段時間沒見面。換言之，兩人關係較為隱晦，由玩家自行解讀及想像。

其實在REMAKE版中，潔西Jessie的戲份大增，她相當直接對克勞德表達好感，大家不妨留意她的表現；《FF VII》另一女角如月尤菲Yuffie，是忍者風格的活潑少女，喜歡收集魔晶石，希望獲別人賞識。她與克勞德在原版劇情交流不多，且看將來會否有更深入的描述。

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