【動物之森】超可愛Pokemon衣裝！森友會神玩家自製多套小精靈衫

任天堂全新遊戲大作《集合啦！動物森友會》以移居專屬你的無人島為主題，讓玩家可以自行在遊戲中體驗「一步一腳印」經營島嶼、擴建公共設施和自家房屋償還貸款的慢活生活日常，其中能夠自行幫角色繪製各種你能想像得到的專屬服裝、帽子等功能更是大受玩家喜愛，有日本玩家就公開自己繪製的《Pokemon》服裝！

推特玩家 @hagiko_dqx 身為一位超級Pokemon粉絲，就向大家公開了自己繪製的寵物小精靈可愛上衣，把超萌的Pokemon穿在《動物森友會》裡，打造任天堂兩大經典遊戲 IP 互相碰撞的新鮮感。

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如果你也喜歡這位玩家的《動物森友會》的寶可夢創作，不妨可以追蹤他的作品。如果你也有別人沒有想到的動森設計款服飾，也可以向大家公開你的設計，在居家防疫期間一起來創造美好的無人島生活吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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