【RE3】Resident Evil Resistance 評測：被玩家遺忘的同梱作品

【《Resident Evil Resistance》（《生化危機：反抗》） 評測】《Resident Evil 3》推出大約半個月，應該不少玩家都已經爆機（可能不只一次），打完白金後可能會想去嘗試玩一下，與《Resident Evil 3》bundle 推出的《Resident Evil Resistance》，所以筆者想在這個時間點和大家討論一下這隻真正全新的《Resident Evil》主題作品。

推出前的期待

有玩過《Resident Evil 2》重製的話，無疑會對《Resident Evil 3》有所期待，同樣用上 RE Engine，畫面和動作都不會有大問題，成敗只看重製內容的調整而已，但整體來說玩家都是期望《Resident Evil 3》推出。而 Capcom 公布遊戲將會以一個價錢，同時包含另一隻全新作品《Resident Evil Resistance》時，筆者更是急不及待想去試玩，畢竟《Resident Evil》系列是很少推出多人遊戲，而且玩法也追上不對稱競技的新興潮流，就更令人期望。那到底《Resident Evil Resistance》是否符合玩家的預期呢？

+ 6 + 5 + 4

《Resident Evil》系列作的 Boss 能在這操控，算是筆者覺得遊玩《Resistance》最大的樂趣（遊戲截圖）

操縱《Resident Evil》喪屍﹑Boss 的新鮮感

《Resistance》是 4vs1 的不對稱多人遊戲，4 名生存者對抗 1 名首腦。生存者的目的就是通過合作找出離開地圖的關鍵道具，在 4 月推出 Jill 角色後，共有 7 名生存者可以選擇，而且每個角色都具有專屬的技能，利用各個角色的特長互補不足，要求 4 名生存者玩家加強合作，這無疑是線上競技遊戲強調的重點。

首腦可說是最具新鮮感的元素，玩家終於可以使用《Resident Evil》中的反派，目前提供 4 名首腦：Annette﹑Daniel﹑Alex﹑Spencer。同樣，各個首腦都有獨特的技能分支，如 Annette 可以操縱《Resident Evil 2》Boss 之一的 William Birkin（G1），《Resident Evil》系列的忠實玩家應該會在這一部分感到興奮。作為首腦的一名玩家，將會在地圖上的監視器中觀察 4 名生存者，用手上的技能卡（喪屍犬﹑陷阱等）阻礙生存者前進，更可以直接操控喪屍，甚至是 G1﹑Mr.X 等 Boss 攻擊。這都是系列作沒有的元素，以 G1 的視角揮動水喉通，打擊感極強烈。

每個 check point 都可以買裝備（遊戲截圖）

不對稱下的不平衡

遊戲玩法本身沒有大問題，不過實際玩上去也有不少需要改善的地方。可能有讀者看到小標題會認為，4 vs 1 不對稱競技當然要有力量上的不平衡，這樣孤軍作戰的首腦才有能力對抗 4 名玩家操控的生存者。無錯，所以筆者想說的不平衡並非兩個勢力的比較，而是生存者一方的角色。

無限子彈技能的 Becca 比 Valerie﹑January 的技能來得不太實用（遊戲截圖）

本來，《Resistance》的 6 名生存者，設計上不同的特色和定位，每次玩家只可以選擇 4 名角色出埸（不能選重複角色），令每局的變數增加，希望玩家在不同陣容下互相合作﹑對抗，可是事與願違。筆者在多埸遊戲中，都看到 Valerie 出埸，因為回復附近對友的改良版急救噴霧太實用；另一方面，Becca 的技能只是短時間無限子彈，在《Resistance》不太缺子彈，而且很多機會可以買子彈的設定下，Becca 的能力明顯被比下去，結果導致每局使用的生存者組合大同小異，幾埸下來的確已感覺有重複感。

對「新手」不友善的等級系統

可能有很多玩家和筆者一樣，先把主菜《Resident Evil 3》爆機後，才去嘗試《Resistance》。可是，《Resistance》採用等級系統，不同的角色都要透過提升等級解鎖技能﹑裝備，甚至首腦一方要逐個角色升級，才開放使用另一個首腦。因此，後來加入的玩家，就要用 Lv1 面對高等級的對手，完全拋開技術的高低，單單是角色等級就產生實力的差距（高等級可以配搭的技能更多）。再者，每埸結算後，只會提升遊玩角色的等級，亦即是玩家想轉另一個角色玩，又要由 Lv1 重新升起，這等同局限玩家用死同一個角色，而且也局限玩家主要玩其中一個陣營。

同時，用等級強行拉長耐玩度所引申的另一個問題，可能某角色要升到一個等級後才會發揮到實力，但以上的問題都可能令玩家卻步，而令該角色的出埸率下降，變相與多人線上競技遊戲的多樣性背道而馳。在種種的情況下，導致不少玩家在《Resident Evil 3》爆機後，就把遊戲收起，目前看來《Resistance》並未成功引起回響，甚至令玩家覺得《Resistance》只是用來填補《Resident Evil 3》故事短的缺失。

每個角色的經驗值分開，想有更多技能配置就要先玩死同一個角色（遊戲截圖）

PS4 版的配對也有小問題，有時排首腦的時間很長（遊戲截圖）

Capcom 接著也會不斷更新《Resistance》，如 4 月就把 Jill 加入到生存者陣容，如能再深入改善遊戲設定，提供更貼心的升級制度，《Resistance》的玩法和基礎其實也有一定的吸引力。