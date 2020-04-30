【Assassin's Creed:Valhalla 刺客教條：維京紀元】兩年前Ubisoft在E3中透露，《刺客教條》（Assassin's Creed）系列每年一次新作的紀錄會暫停（當時已推出Origins及Odyssey），但公開了幾幅以維京戰士照片算是交代了未來刺客的故事；4月29日晚上，官方突然網上直播，並以8小時的有趣方式確定新作：《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed:Valhalla）！

Bosslogic 8小時畫遊戲劇透

Ubisoft於2020年4月29日晚上9時突然開放直播，請來與Marvel合作製作《復仇者聯盟：終局之戰》限量版海報的知名設計師 Bosslogic （Kode Abdo），直播他由零開始創作一幅《刺客教條》新作的美術作畫。畫作由繪畫開始至完成共8小時，當中邊畫邊透露新作要點：幾可肯定新作只有單一角色選擇、故事仍保留海戰及陸地戰（這是起源及奧德塞的元素）等重要資訊，其他以圖片解說。

直播以黑色人型剪影及兩幅風景圖背景作起點 【Youtube截圖】

+ 2

Bosslogic的8小時作品完成，確定了是維京人為主的新故事，傳說死後勇猛戰士會進入英靈殿（Valhalla）成為奧丁身邊英靈戰魂！

最後，Ubisoft以圖片確定新作名稱：《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed:Valhalla），並確定於香港時間4月30日晚上11時公開第一套宣傳片。

8小時直播後就是等到這個重要訊息：《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed:Valhalla）確定

《刺客教條：維京紀元》預定2020年底推出，推出平台包括Xbox Series X、Xbox One、PS5、PS4、PC等，預購遊戲將附送額外任務「狂戰士之道」。