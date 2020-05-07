【新冠肺炎】疫情宅在家變肥？動畫、聲優助你養成在家健身習慣

日本COVID-19新冠肺炎疫情持續擴大，雖然日本人賺到了可以待在家的時間，但是在瘋狂補番看漫畫之後，是不是也開始覺得有點運動不足了呢？甚至在社群上面已經開始流行新詞「新冠肥」，因為不外出都待在家靜態活動所導致的身材走樣確實不容小覷......其實輕鬆運動簡單鍛鍊的方法，在動畫中就能找到！而且聲優們更有一群人相當愛好健身，就連那個動畫導演與那個動畫歌手都能把自己練成健美先生，相信對各位阿宅來說，也絕對不是遠在天邊的目標！

《流汗吧！健身少女》女高中生也能做到的肌肉訓練！

這年頭覺得題材很硬賣不好的，只要加上「女高中生」這個要素一定會紅！雖然把「女高中生」和「健身」放在一起相當嶄新，也正是這種感覺讓《流汗吧！健身少女》變成了當季的話題作。

在每一集動畫的後面都有教觀眾如何在家就能做到簡單的肌肉運動單元，不需要健身器材，使用毛巾、保特瓶等家裡找得到的東西就能實踐！而且角色還會帶著觀眾一起做，即使是初學者也能簡單做到！當然在健身過程中最推薦的背景音樂就是《流汗吧！健身少女》的主題曲及片尾曲囉！

《流汗吧！健身少女》主題曲真肌肉影像（？）（按圖放大）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

《駒田航的肌肉震動！》來當肌肉傳道士聲優的弟子！

以《催眠麥克風》入間銃兔、《偶像大師 SideM》古論克里斯等角色為人所知的聲優駒田航主持冠名的節目《駒田航的肌肉震動！》，所教授的就是本格派的訓練方法了。

駒田航（Twitter@kinpuru）

雖然有讓初學者也能做到的簡單訓練，但更多的是讓習慣健身的人可以滿足的訓練內容，一開始做可能覺得簡單，但循序漸進的話將會開始感覺到肌肉正在長大！對於女孩子來說大腿內側絕對是減重時非常難瘦的區塊，不過針對這邊，駒田航也準備了可以一邊在床上滾來滾去、一邊鍛鍊大腿肌肉的方法！推薦大家在看完一串動畫之後轉換心情用！

+ 4 + 3 + 2

給在床上滾來滾去的你！躺著也能擁有美腿的訓練

豪華聲優陣容與收音機體操的結合！「#在家做體操～Let's exercise On The Inside～」

台灣沒有類似「收音機體操」的活動，但趁這個時候感受一下也滿不錯的！聲優經紀公司「81 Produce」的官方頻道上傳了以公司旗下聲優朗讀旁白的「收音機體操第一式」影片，其中參加的有赤崎千夏、厚木那奈美、大玖保瑠美、古賀葵、關俊彥、高橋李依、中尾隆聖、西山宏太朗、羽多野涉、吉岡茉祐等人，另外高山南、伊東健人等人朗讀旁白的第二彈影片也於 5/1 公開了，之後也會上傳更多影片，跟你喜歡的聲優一起做體操吧！

高山南參加旁白「#在家做體操～Let's exercise On The Inside～」真的好像跟柯南一起做體操喔XD

用一年的時間鍛鍊鋼鐵肉體！岸誠二導演的肌肉是真的嗎......

據說岸誠二導演認真訓練了一年，在 2019 年 8 月時上傳的健身前後照片對比真的是讓大家嚇壞了，就算是他本人跳下去演他近期最新的導演作品《拳願阿修羅》也完全不奇怪的這副肉體，便是證明！

最近導演開設了「關於動畫導演變成肌肉導演的那件事」的 YouTube 頻道，預計直播他進行訓練的樣子，可以輕鬆舉起 160 公斤的巨大槓鈴，真的太令人驚訝啦......

大約12:12左右，可以看到導演在左右增加重量並舉起槓鈴的畫面...

人生與肌肉是一體兩面！西川貴教的肌肉美

以許多動畫歌曲為人所知的歌手西川貴教，在早期剛走紅的時候其實超級瘦，可以說是美少年等級的他，在漸漸步入中年後也難擋歲月摧殘，但西川貴教是個愛美的男人，於是便將自己練起一身肌肉，在演唱會上都能看到他的肌肉與演唱服相輔相成的畫面！

在幾年前重新穿上「HOT LIMIT」打歌服的樣子實在是不能同日而語，他的健身信念也成為健身愛好者的一個指標，2017 年推出的書籍中，西川貴教寫了自己為何要鍛鍊肌肉的理由，也從鍛鍊之中得到成就感，推薦給想要將運動融入生活的人！

持之以恆的運動需要一點決心，不過要是能夠藉由喜歡的作品和聲優將健身的樂趣持續下去的話，你也能夠擁有好身材和健康的身體！不如就從今天開始健身吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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