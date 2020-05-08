不只《鬼滅之刃》！四部動畫劇場版即將上畫　趁疫情在家快補番

因為COVID-19新冠肺炎疫情影響，造成不少電影版動畫作品延期上映，對還來不及跟上話題的人來說，現在正是補動畫的好時機！下面推薦的四部作品有今年宣布要製作電影版的、也有本來要上映卻被疫情推遲的作品，更有不知道是不是有在做的作品（希望有），趕快來看看吧！

2019 年網路聲勢最高，擴展成社會現象的《鬼滅之刃》

吾峠呼世晴在 2016 年起於週刊少年 JUMP 連載的和風黑暗冒險故事《鬼滅之刃》，2019 年由製作過《Fate/Zero》、《Fate/stay night [UBW] 》等作的 ufotable 改編為電視動畫，也正式打開了這部作品的知名度。

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作品描述日本大正年間，有一位溫柔的賣炭少年‧炭治郎，在他離開家的一個晚上，家人都被鬼所害，唯一存活下來的是已經變成鬼的妹妹禰豆子，然而還保留一絲良知的禰豆子，讓炭治郎覺得有機會救治她......為了讓妹妹恢復成人類，炭治郎踏上了成為殺鬼人的旅程。

原作漫畫在電視動畫播出之後所賣出的本數居然在超過《海賊王》，也帶動各大媒體的風向，更有許多藝人表明自己是《鬼滅之刃》的粉絲，是完美掀起社會級現象的一部作品。

《紫羅蘭永恆花園》探討愛的形式，少女尋找「我愛你」的意義

原作小說是由曉佳奈所寫，描述幾乎是在戰場上成長的少女兵薇爾莉特，在戰爭結束後透過為人代筆寫信的工作「自動手記人偶」，終於了解過去重要的人對她所說的「我愛你」的意義。

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以《涼宮春日的憂鬱》、《吹響吧！上低音號》等作品為人所知的京都動畫製作的這部作品，在 2018 年播出，2019 年 9 月也上映了《紫羅蘭永恆花園外傳 -永遠與自動手記人偶-》，而在製作新作電影版的時候遭逢惡火，不只喪失了寶貴的工作人員，也讓作品確定延期上映，但現在則是面對新冠肺炎疫情影響，再次延期上映，目前尚未公告最新上映日期。

本格派花式滑冰動畫《YURI on ICE!!!》兩個 YURI 在花式滑冰中所參透的是──

故事描述受到比賽連敗打擊的花式滑冰選手勝生勇利，回到故鄉的溫泉旅館，本來想就此放棄滑冰生涯的他，卻因為一支試跳影片被上傳到網路而引起了俄羅斯選手維克托的注意，維克托居然為了要成為勇利的教練而大老遠跑到日本，勇利看到自己的偶像如此幫助他，便打算再拚一次......

由 MAPPA 在 2016 年所製作的這部作品不僅啟發了許多動畫迷對花式滑冰的興趣，還讓聖地唐津一年賺入了四億日圓的觀光財。在作品完結多時之後，雖然官方持續在努力電影版的製作，但時間實在是過久，希望在粉絲們的愛真正冷卻前，能夠早一日看到本作電影版的誕生。

（《YURI on ICE!!!》動畫海報）

《黃金拼圖》四格漫畫改編出日本與英國最可愛的國民外交！

原作漫畫是由原悠衣於漫畫時間 KIRARA MAX 雜誌上連載的四格漫畫，描述對國外有所憧憬的忍，與英國來的留學生愛麗絲，還有陽子、綾，以及追著愛麗絲來到日本的卡蓮，五個少女的如拼圖般閃亮的日常。

本作由 Studio 五組製作，在 2013 年播出第一期、2015 年播出第二期、2016 年上映電影版，今年三月則在漫畫最終回後宣布即將有最新電影版問世，目前暫時還沒有最新消息。

（《黃金拼圖》動畫海報）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】