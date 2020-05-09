【TGS 2020】受東奧停辦，肺炎影響！東京遊戲展宣布變為線上舉辦

遊戲動漫
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新冠肺炎（COVID19）疫情進入五月，雖然歐美計畫逐步解封恢復正常活動，但對大型國際展覽的影響依然在持續中，原訂9月24日～27日的「2020東京電玩展」宣布取消實體展覽，將變更為線上舉辦。

「2020東京電玩展」宣布取消實體展覽，將變更為線上舉辦。（TGS）

東京電玩展主辦單位：一般社團法人電腦娛樂協會（簡稱：CESA，會長：早川英樹）、協辦單位：株式會社日經BP（董事長：吉田直人）、株式會社電通（董事長兼執行董事：五十嵐博）]，針對預定於9月24日（四）～27日（日）舉辦的「2020東京電玩展」，考慮取消往年於幕張展覽館的舉辦方法，變更為透過線上的舉辦方法。

新冠肺炎的疫情在全球蔓延，如今在日本國內也處於無法預先判斷的狀況，以各位來賓、參展公司、相關者的健康、安全為首要考量，經過深思熟慮之後，做此決定。敬請見諒。此外，關於變更的詳情等，預定於5月下旬左右起，將依序於官方網站及新聞稿公布。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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