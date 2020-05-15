《Celeste》Switch版限時免費　人氣2D動作「試玩同樂會」登場

日本任天堂宣布，針對旗下「Nintedo Switch Online」線上服務會員，推出人氣 2D 動作遊戲《Celeste》限期「試玩同樂會」活動，讓玩家們能在限期內盡情暢玩這款人氣 2D 動作遊戲的 Switch 版本！

《Celeste》為一款橫向卷軸類型的 2D 動作遊戲，玩家們在遊戲中將操縱女主角，使用跳躍、攀壁、空中衝刺等各式各樣的動作，來登上眼前高山的山頂；失誤就死的即死性 2D 動作挑戰，搭配豐富的冒險探索與故事劇情，讓本作在推出後受到許多玩家們好評。

《Celeste》遊戲畫面（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

至於在這次的限期「試玩同樂會」免費活動方面，活動時間將自 5 月 18 日中午起至 5 月 24 日晚上為止，只要玩家擁有「Nintedo Switch Online」會員資格，即可在任天堂ｅ商店進行下載遊玩。而且這次試玩同樂會的記錄存檔，還將可以繼承到正式版使用，官方也將會配合試玩同樂會的推出，自 5 月 18 日中午起至 5 月 31 日為止，推出本作定價 1,080 日圓的 5 折優惠，喜歡本作的玩家們可別錯過這難得入手的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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