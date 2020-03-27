動物之森、Ring Fit免費追加新玩法！任天堂今年Switch勁作晒冷

【動物之森／RING FIT免費追加新玩法】任天堂在周四公開「NINTENDO DIRECT MINI」，長約30分鐘的宣傳片段，聚焦今年內SWITCH部分新作消息，當中港人熱捧的《POKEMON 劍/盾》、《RING FIT ADVENTURE》及《動物之森／集合啦！動物森友會》都有新消息公開，還有大量RPG勁作登場！ （文：比利／編：林勇）

Ring Fit Adventure追加節拍新玩法

先談健身潮玩大作《RING FIT ADVENTURE》，最近有百貨公司出售行貨，結果引起大批玩家通宵排隊搶購，甚至引起炒賣風波。大家都知道此作玩法，主要以健身環進行類似RPG式的冒險玩法，而任天堂由「即日起」提供免費更新1.2.0版，追加更多新內容。

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追加音樂節拍模式：相信大家有玩過不少音樂遊戲，昔日有《DDR》、《BEATMANIA》，現在有《太鼓之達人》等，而任天堂為《RING FIT ADVENTURE》加入音樂模式，歌曲來自旗下《SUPER MARIO ODYSSEY 超級瑪利歐奧德塞》、《SPLATOON 2》及《THE LEGEND OF ZELDA：BBREATH OF THE WILD 薩爾達傳說曠野之息》，大家要跟畫面指示及節拍，擺動或按壓健身環，相當有趣；今次更新又追加女聲配音、多國語言配音設定等。

動物之森／集合啦！動物森友會 4月復活節活動

再談全球熱爆的《動物之森／集合啦！動物森友會》（簡稱《動森》），據知日本首賣三天的銷量已達188萬，絕對強勢！任天堂將於4月推出免費更新，包括加入「季節活動」，其中在4月1日至12日期間，復活兔會來到無人島，大家亦可利用特別的復活蛋裝飾及家具佈置一番。到了4月下旬會有另一次免費更新，暫時未知詳情。

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Bravely Default 2試玩版即日有得玩

RPG方面，在3DS大熱的SQUARE ENIX勁作《BRAVELY DEFAULT》及《BRAVELY SCOND END LAYER》，其系列新作《BRAVELY DEFAULT II》將於今年內登陸SWITCH。今作起用全新角色，故事講述水手青年SETH被海水沖到岸邊，之後由同伴救起，4名角色為保護水晶而冒險。BRAVELY系列的戰鬥系統較具戰略性，玩家在每個回合可暫時不行動，藉累積攻擊BP點數，一次過狂攻對手，大家即日起可下載試玩版體驗一下！

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Xenoblade重製版終於有新片

另一焦點是Wii《XENOBLADE》首集，此作由MONOLITH SOFT製作，當時被視為日式RPG神作，亦曾移植為NEW 3DS專用版本，可惜畫面太細，令人玩得辛苦。今作任天堂推出《XENOBLADE DEFINITIVE EDITION》，除了提升高清畫質外，部分歌曲會重新錄製，且改善戰鬥介面。值得留意的是，當大家爆機後可玩到後記「連結未來」，也就是所謂後日譯的新章節，而此作美、日版同步在5月29日推出，廠方另推出收錄畫集的限定版，但暫時未知會否有中文版。

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至於《POKEMON 劍/盾》會有季票，即兩個收費DLC新增內容，其中暫定6月底推出的「鎧之孤島」，而新版圖就有「雙拳之塔」，當中包括兩座塔，各位訓練員將選用格鬥系的精靈（寶可夢）功夫熊KUBFU，挑戰其中一座塔，成功便可令牠進化。

KONAMI將於今年冬季推出《桃太郎電鐵 ~ 昭和 平成 令和定番！》，今作玩法保留傳統「大富翁」風格，可供四人同玩（有連線及網上模式）。玩家作為鐵路公司社長，要盡量賺錢投資買地及建築物，而今作會有不同怪物登場，而大家最怕的「貧乏神」當然登場，隨時令大家一鋪清袋！

1) 《任天堂明星大亂鬥特別版》在6月有更新，加入任天堂體感格鬥遊戲《ARMS》的角色。

2) ATLUS在PS4推出的異色冒險遊戲《CATHERINE FULL BODY》，三名女角「凱薩琳」與渣羊男的四角關係成為焦點，而此作的SWITCH版本將於7月2日推出。

3) 相隔兩年，BANDAI NAMCO《職業棒球FAMISTA》系列又有新作，今集名為《職業棒球FAMISTA 2020》，今年內推出，遊戲共收錄21支球隊，包括女子職棒隊，另加入「外星人侵略地球」的故事模式，大家要打棒球救世界！

4) BANDAI NAMCO鑽地小子再次登場！6月25日推出的《MR.DRILLER ENCORE》，是這系列20周年紀念作，內容移植自2002年GAMECUBE版本《MR.DRILLER DRILL LAND》，玩法要在限時內不斷掘地，途中要留意氧氣量，愈掘得深就愈高分。