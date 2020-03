動物之森、Ring Fit免費追加新玩法！任天堂今年Switch勁作晒冷

【動物之森/RING FIT免費追加新玩法】任天堂在周四公開「NINTENDO DIRECT MINI」,長約30分鐘的宣傳片段,聚焦今年內SWITCH部分新作消息,當中港人熱捧的《POKEMON 劍/盾》、《RING FIT ADVENTURE》及《動物之森/集合啦!動物森友會》都有新消息公開,還有大量RPG勁作登場! (文:比利/編:林勇)

Ring Fit Adventure追加節拍新玩法

先談健身潮玩大作《RING FIT ADVENTURE》,最近有百貨公司出售行貨,結果引起大批玩家通宵排隊搶購,甚至引起炒賣風波。大家都知道此作玩法,主要以健身環進行類似RPG式的冒險玩法,而任天堂由「即日起」提供免費更新1.2.0版,追加更多新內容。

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

追加音樂節拍模式:相信大家有玩過不少音樂遊戲,昔日有《DDR》、《BEATMANIA》,現在有《太鼓之達人》等,而任天堂為《RING FIT ADVENTURE》加入音樂模式,歌曲來自旗下《SUPER MARIO ODYSSEY 超級瑪利歐奧德塞》、《SPLATOON 2》及《THE LEGEND OF ZELDA:BBREATH OF THE WILD 薩爾達傳說曠野之息》,大家要跟畫面指示及節拍,擺動或按壓健身環,相當有趣;今次更新又追加女聲配音、多國語言配音設定等。

動物之森/集合啦!動物森友會 4月復活節活動

再談全球熱爆的《動物之森/集合啦!動物森友會》(簡稱《動森》),據知日本首賣三天的銷量已達188萬,絕對強勢!任天堂將於4月推出免費更新,包括加入「季節活動」,其中在4月1日至12日期間,復活兔會來到無人島,大家亦可利用特別的復活蛋裝飾及家具佈置一番。到了4月下旬會有另一次免費更新,暫時未知詳情。

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

Bravely Default 2試玩版即日有得玩

RPG方面,在3DS大熱的SQUARE ENIX勁作《BRAVELY DEFAULT》及《BRAVELY SCOND END LAYER》,其系列新作《BRAVELY DEFAULT II》將於今年內登陸SWITCH。今作起用全新角色,故事講述水手青年SETH被海水沖到岸邊,之後由同伴救起,4名角色為保護水晶而冒險。BRAVELY系列的戰鬥系統較具戰略性,玩家在每個回合可暫時不行動,藉累積攻擊BP點數,一次過狂攻對手,大家即日起可下載試玩版體驗一下!

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

Xenoblade重製版終於有新片

另一焦點是Wii《XENOBLADE》首集,此作由MONOLITH SOFT製作,當時被視為日式RPG神作,亦曾移植為NEW 3DS專用版本,可惜畫面太細,令人玩得辛苦。今作任天堂推出《XENOBLADE DEFINITIVE EDITION》,除了提升高清畫質外,部分歌曲會重新錄製,且改善戰鬥介面。值得留意的是,當大家爆機後可玩到後記「連結未來」,也就是所謂後日譯的新章節,而此作美、日版同步在5月29日推出,廠方另推出收錄畫集的限定版,但暫時未知會否有中文版。

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

至於《POKEMON 劍/盾》會有季票,即兩個收費DLC新增內容,其中暫定6月底推出的「鎧之孤島」,而新版圖就有「雙拳之塔」,當中包括兩座塔,各位訓練員將選用格鬥系的精靈(寶可夢)功夫熊KUBFU,挑戰其中一座塔,成功便可令牠進化。

KONAMI將於今年冬季推出《桃太郎電鐵 ~ 昭和 平成 令和定番!》,今作玩法保留傳統「大富翁」風格,可供四人同玩(有連線及網上模式)。玩家作為鐵路公司社長,要盡量賺錢投資買地及建築物,而今作會有不同怪物登場,而大家最怕的「貧乏神」當然登場,隨時令大家一鋪清袋!

1) 《任天堂明星大亂鬥特別版》在6月有更新,加入任天堂體感格鬥遊戲《ARMS》的角色。

2) ATLUS在PS4推出的異色冒險遊戲《CATHERINE FULL BODY》,三名女角「凱薩琳」與渣羊男的四角關係成為焦點,而此作的SWITCH版本將於7月2日推出。

3) 相隔兩年,BANDAI NAMCO《職業棒球FAMISTA》系列又有新作,今集名為《職業棒球FAMISTA 2020》,今年內推出,遊戲共收錄21支球隊,包括女子職棒隊,另加入「外星人侵略地球」的故事模式,大家要打棒球救世界!

4) BANDAI NAMCO鑽地小子再次登場!6月25日推出的《MR.DRILLER ENCORE》,是這系列20周年紀念作,內容移植自2002年GAMECUBE版本《MR.DRILLER DRILL LAND》,玩法要在限時內不斷掘地,途中要留意氧氣量,愈掘得深就愈高分。