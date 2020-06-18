荷蘭 Guerrilla Games 目前開發中，預定在 PS5 主機上獨佔推出的人氣作《地平線：期待黎明》系列最新續作《Horizon Forbidden West》，官方宣布將預定於 2021 年推出登場，並公開遊戲最新情報讓玩家們確認。

於 2017 年在 PS4 主機上推出的開放世界動作 RPG《地平線：期待黎明》，故事以機械生物橫行的末日後世界作為舞台，玩家們將化身為女獵人「Aloy 亞蘿伊」，來狩獵這些機械生物收集各種資源，並在旅程中探索世界不為人知的謎團。而在這次的新作中，亞蘿伊將來到過去美國西部的邊境，展開全新的戰鬥與冒險之旅。

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而根據製作團隊表示，「從前作開始就一直想製作一個光是讓人在那裏就能充分獲得滿足的美麗世界。在這次的二代，將會活用 PS5 主機的規格，為這個世界做出更加詳細鮮明的表現，帶給玩家們更加投入其中的臨場體驗。同時，如果使用 PS5 的 SSD 硬碟，由於讀取畫面幾乎不存在，因此像本作這樣的開放世界遊戲，每張地圖的開啟串聯，或是從檢查點從新啟動遊戲，都將會帶給玩家們超高速的遊戲體驗。」

製作團隊也補充，在這次的二代中，玩家們將在新的西部邊境展開冒險，在這片土地上，將會有著美麗峽谷、沙漠、化為廢墟的都市等各種舞台關卡。同時在這次二代裡，地圖將會比前作變得更加寬廣，玩家們甚至還可以在湖水或河川裡進行探索。但相對於更加美麗壯闊的景致，潛伏的危機也將會更加危險，例如在遊戲裡，將會有守護海岸與沼地的「Shell Snappers」、守護水路的「Snapmaws」、巡迴天空的「Sunwings」等更多樣的機械生物登場，帶給玩家們新的戰鬥挑戰。

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隨著新舞台、新敵人的登場，當然也會有新的部族存在。其中有些是與女主角交好的部族，但也有敵對的部族存在。例如其中一隻登場的敵對部族，就擁有能將機械設定覆寫，藉此在戰鬥中使役這些機械的知識。而在這次登場的機械生物方面，除了上述那些之外，還將會有大型機械生物「Tremor Tusk」等登場。「Tremor Tusk」為搭載武器與重裝假的大型機械生物，在遊戲中是非常危險的存在，玩家們如果遭遇，必須要格外注意小心才行。

另外在這次的新舞台西部，有著生物圈崩壞的重大問題存在，由於紅色疾病的蔓延，使得許多動物與部族因此陷入飢餓的危機，加上峽谷與原野還有著會導致淹水的大規模風暴等自然危機，因此亞蘿伊如果想要治癒這個世界，必須要花費更多的努力才行。

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