《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場電影版上映3日，票房已累積46億日圓（更新：4日共54億日圓），話題作自然多討論，網民認為作品仍未夠實力挑戰宮崎駿及新海誠。其實，《你的名字》上映前，新海誠亦被質疑未夠班挑機吉卜力。新作帶來衝擊，自然有讚有彈，一齊來睇睇港日兩地網民「反鬼滅」的10個理由！

相關文章推薦：《鬼滅之刃》票房破46億日圓 6大現象超誇張 戲院變動漫節現場

連登「我女朋友話鬼滅好睇過鋼練」討論反應熱烈👇

連登用戶DDR_clutch出po投訴「我女朋友話鬼滅好睇過鋼練」，表示對女友好失望，早前明明曾推介過她看神作《鋼之鍊金術師》，但女友竟然反推介他看「垃圾」。

全球網民10個「反鬼滅」理由👇

+ 4 + 4 + 4

《鬼滅之刃》想成為神作，先要問過塔矢亮！（誤）👇

暫時《無限列車篇》靠首3天超預期爆發力，刷新了各種開畫紀錄，但累積總票房想挑戰《千與千尋》、《魔雪奇緣》、《你的名字》等大作仍然好困難，《無限列車篇》觀眾層明顯比較窄及「fans向」，究竟過了首週後《鬼滅》能否靠fans二、三刷（即重複翻看）才能再上新高？實在有待證實！

《千與千尋》白龍：「再叫我塔矢亮就殺死你！」（@Himeyurrrrry 圖片）

46億？想成為「神作」仲要跨過呢堆高牆👇

+ 5 + 5 + 5

（連登討論區動漫台：原文連結）

同場加映：《鬼滅之刃》票房破46億日圓 戲院變動漫節現場

《鬼滅之刃 無限列車篇》10月16日上映3日高收46億日圓，fans Cosply成動畫角色入場，精品場刊令小賣店大排長龍，即睇盛況。

+ 9 + 9 + 9

完全版連結：《鬼滅之刃》票房破46億日圓 6大現象超誇張 戲院變動漫節現場

《鬼滅之刃 無限列車篇》香港將於11月12日上映

👇同場加映：鬼滅電影香港上映日確定 入場前必睇8件事👇

+ 4 + 4 + 4

相關文章：鬼滅之刃劇場版：無限列車篇｜香港上映日確定 入場前必讀8件事

同場加映：《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里

電影《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場版10月16號日本上映，同時亦是女主角「禰豆子」配音員鬼頭明里的生日！

+ 23 + 23 + 23

完全版介紹：《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？｜數碼女神

👇禰豆子配音靠鬼頭，網民又想由誰演真人版？👇

+ 26 + 26 + 26

相關文章：鬼滅｜日本網民票選最想她演禰豆子Top10 今田美櫻第6 冠軍是她