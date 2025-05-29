市面有套叫 BLOCKCROSS 的萬代高達模型，同系列有RX-78高達、SEED Freedom兩部主角高達，更有趣是還包括了龍神丸各其他《魔神英雄傳》機體。玩法使用一種好像minecraft 立方體積木人仔的通用骨架，高達龍神丸可以交換外甲、武器隨意混搭，即刻開箱試玩。



BLOCKCROSS 雖然不是萬代食玩部推出的產品，不過定位相似，是一套組件量少、可以短時間輕鬆完成的入門級模型。特色是組件內有一套用立方體組成的積木骨架，看上去就像minecraft內的積木人仔，手腳各處都有可動關節。

特色是組件內有一套用立方體組成的積木骨架，看上去就像minecraft內的積木人仔

而且同系列不只出高達，還有《魔神英雄傳》、《SD三國傳》等，裝甲組裝柱共通，好處是積木骨架夠實淨，還可自由更換外甲及武器。

同系列不只出高達，還有《魔神英雄傳》、《SD三國傳》等

裝甲組裝柱共通，可以自由交換武器及裝甲。

機體的頭部、身體、手腳裝甲，就像傳統塑膠模型一樣剪好零件，再一件一件安裝在積木素體身上。（說明書印在包裝盒內層，剪開包裝盒就見到。）

之後像平常砌模型一樣剪出頭部、身體、手腳裝甲，再一件一件安裝到積木素體上。

提提你，說明書印在包裝盒內層，剪開包裝盒就見到。

裝甲組件的用料類似BANDAI的食玩模型，實際組裝發現大部份組件都可以用大力金剛指直接撕出來，不過都是用模型剪鉗，少一點白化的水口會比較漂亮。

水口幼可以手撕，但用模型剪鉗剪件，少一點白化的水口會比較漂亮。

它的分色還算可以，但配色複雜細節多的突擊自由極高達以及無限正義貳式高達，仍需要用附送的貼紙補色。BLOCKCROSS 的貼紙伸挻性很強、表面有金屬感；但就比較易爛，貼歪後重貼有可能會斷，動手前要小心對準位置。

配色複雜細節需要用附送的貼紙補色。

BLOCKCROSS 的貼紙比較易爛，貼歪後重貼有可能會斷，動手前要小心對準位置。

平價模型的武器多數是單色的，尤其是高達的光束刀，長矛矛頭，都可以用模型塗裝筆自行上色，有些細節亦可以放棄用貼紙，改為用Gundam Marker 上色滲線，加強細節。記者建議買上淘寶買一些十蚊左右的「丙烯馬克筆」，徒手筆塗會比使貼紙更細緻。

高達的光束刀，長矛矛頭，都可以用模型塗裝筆自行上色

有些細節亦可以放棄用貼紙，改為用Gundam Marker 上色滲線

SEED Freedom 雙高達夠豐富

正式把玩，最喜歡都是構造複雜的突自／無正，武器又多，又有背包戰機，細節比BB戰士多，而且頭身比例感覺很不一樣，手粗腳粗的很有力量感。小小弱點是為了「換裝」，外甲在扭動時有機會彈甩，如果你本來就不考慮換來換去，可用膠水固定。

正式把玩，最喜歡都是構造複雜的突自／無正

武器又多，又有背包戰機

+ 3

龍神丸／元祖高達最好扭

龍神丸、元祖高達、武者高達就不受裝甲阻礙，關節可動幅度更強，非常好扭！畀個貼士，積木骨架有機會關節過緊，組裝前可以先多扭幾下做「熱身運動」，那樣安裝外甲後擺甫士就輕鬆很多。

組裝前可以先多扭幾下做「熱身運動」，那樣安裝外甲後擺甫士就輕鬆很多。

快手10分鐘起貨｜最適合上班族收工Kill Time

視乎機體複雜度，簡單如龍神丸、RX-78高達約10分鐘就可完成，突自無正配件多，又要上貼紙，都夠玩半小時。很適合收工後、周末動手砌。有心機的可以玩筆塗加細節，幾十蚊夠玩兩日很滿足。

這系列接下來在6月及7月都有新款，包括最新的《GQuuuuuuX》，《水星的魔女》風靈高達、獨角獸高達、SD高達騎士外傳以及其他魔神英雄傳共8款機體。