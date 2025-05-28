高達新作《Gundam GQuuuuuuX》第8集上架，今集「EVA團隊」繼續玩很大，娜安（ニャアン）逃到自護軍基絲莉亞·薩比陣營，更被安排跟高達GQuuuuuuX 2號機 Gundam FreD 接觸，成場戲連同分鏡都是向《新世紀福音戰士EVA》碇真嗣與初號機見面一幕致敬！片尾更出現疑似《Z高達》時期的馬沙假身份「古華多羅」。



高達《Gundam GQuuuuuuX》是一部由《新世紀福音戰士》班底、新劇場版導演鶴卷和哉主理的高達作品，既非外傳又非原作，而是一個「一年戰勝者是自護」的平行時空，劇中事物似曾相識，但又大大不同。

娜安與GFreD接觸｜瘋狂致敬EVA

第7集講到天手讓葉（瑪秋）正式與娜安反目，瑪秋駕駛GQuuuuuuX逃避公安追捕，在即將暴走前被自護「鬍鬚叔叔」沙利亞救出；而第二女主角娜安就被GQuuuuuuX原駕駛者艾格沙貝接收，帶回自護投靠基絲莉亞。

由於娜安強大的NT(New Type 新類型人)能力足以發動GQuuuuuuX的「Omega Psycommu」心靈控制系統，基絲莉亞決定安排她成第GQuuuuuuX 2號機 Gundam GFreD 的第3代試機員。

原來GQuuuuuuX代表高達9號機，而FreD有10號機的意思。

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但原來研究組織中早有基連派的臥底，他企圖在娜安未進入機體前就將之殺害，此時GFreD就自我覺醒保護娜安，發動浮遊砲一擊將敵人蒸發至氣化，完全複製了《新世紀福音戰士EVA》碇真嗣與初號機見面一幕，成為近X的熱話。

完全複製了《新世紀福音戰士EVA》碇真嗣與初號機見面一幕，成為近X的熱話。

神秘人シロウズ疑是馬沙第4身份「古惑菠蘿」？

在第8集片尾，有一位神秘的金髮男子現身，配音員更與馬沙一樣！這位稱為「シロウズ」的角色，其名字以日文來說有點像「四郎」，由於在原版《Z高達》中，馬沙改名為古華多羅加入反聯邦組織「奧干」，Quattro在意大利語中是「四」的意思，意思是馬沙的第4個身份，因此有人認為「シロウズ」是馬沙的化身。

馬沙本來是自護國的真正傳人「卡斯柏·戴昆」（第1身份：キャスバル・レム・ダイクン），由於父親自護戴昆被政府刺殺，落難後改用假身份艾活·馬斯（第2身份：エドワウ・マス），之後再隱藏身份改稱馬沙·亞斯洛布（第3身份：シャア・アズナブル）加入自護軍。一年戰爭後再改名古華多洛·巴茲拿（第4身份：クワトロ・バジーナ ）加入奧干，在0097再以馬沙身份成為新自護總帥。

一年戰爭後再改名古華多洛．巴茲拿（クワトロ・バジーナ ）加入奧干

但有明眼中發現，這位シロウズ並不單純是馬沙玩失蹤後再出現，因為他看來比馬沙更年輕，有人認為是複製人，並有人認為馬沙在失蹤時提及「我看到了時間」，此時已無視時空，所以才能以年輕的身份現身在0085年。

有人認為馬沙在失蹤時提及「我看到了時間」後回到過去。

有人認為馬沙在失蹤時提及「我看到了時間」後回到過去。

最強NT娜娜早在電影版已經現身！

另外，由於GQX時間線改寫了戰爭狀況，馬沙回收高達後NT能力提早覺醒，他亦沒有保護自護四子卡爾曼不力而被降職，並因此沒有遇到最強NT娜娜辛。所以在《Gundam GQuuuuuuX》都一直沒看到娜娜和她的專機「愛美號」。直到第8集尾聲的第9集「沙崙的薔薇」預告，娜娜辛終於現身了。

直到第8集尾聲的第9集「沙崙的薔薇」預告，娜娜辛終於現身了。

直到第8集尾聲的第9集「沙崙的薔薇」預告，娜娜辛終於現身了。

不少人估計，娜娜的精神體被複雜至紅色高達內的精神感應裝置「沙崙的薔薇」（又名「Alpha Psycommu」 ），就是她與馬沙產生共鳴，紅色高達才會在所羅門小惑星發出強光之後消失。

不少人估計，娜娜的精神體被複雜至紅色高達內的精神感應裝置「沙崙的薔薇」

此外，原來早在馬沙潛入所羅門時，娜娜有出現了0.5秒阻止馬沙攻擊妹妹馬茜駕駛的「輕加農」！這一段其實在先行電影版內已經有，只是未推出光碟版，無法定鏡去看，才不知到娜娜早已現身。

早在馬沙潛入所羅門時，娜娜有出現了0.5秒阻止馬沙攻擊妹妹馬茜駕駛的「輕加農」

早在馬沙潛入所羅門時，娜娜有出現了0.5秒阻止馬沙攻擊妹妹馬茜駕駛的「輕加農」