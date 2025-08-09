2025年夏季新番｜話題新作與強檔續篇齊發　5套必看作品推薦

如果要說今年夏季新番最大的特色，那就是有眾多粉絲們期待已久的「第二季」終於開播啦！



不管你是從去年就期待《膽大黨》溫泉篇，還是想要看到《戀上換裝娃娃》女主角海夢穿上更多可愛衣服，這季新番都能滿足你的期待！當然除了這些續篇之外，更有幾部引起話題的新作，就讓我們推薦幾部不能錯過的好動畫！

▼▼▼2025年夏季必追動畫新番速覽▼▼▼

《膽大黨》第二季

融合了外星人、妖怪與超能力等超多元素，以爽快的劇情和戰鬥出名的《膽大黨》，一推出就大受好評。第一季動畫更在Science SARU的操刀下，帶給觀眾滿滿的視覺享受，而今年七月新推出的第二季動畫更是絲毫不顯遜色。

這季接續之前的故事，厄卡倫與小桃為了調查寺仁家的怪異事件，前往位於溫泉勝地的寺仁家。在那邊，他們發現除了房子本身帶有詛咒外，周圍的鄰居們更是有許多怪異的舉動。

《戀上換裝娃娃》第二季

喜愛製作女兒節娃娃的高中生新菜，對於自己的興趣一直有自卑感，但是陰錯陽差被喜愛Cosplay的辣妹同學海夢發現，並開始嘗試幫對方製作Cosplay用的衣服。製作服裝的過程中難免會有許多臉紅心跳的地方，兩人的關係能否更進一步呢？

《新 吊帶襪天使》

睽違十五年，那對姊妹終於回來了！以獨特的美式風格以及各種大尺度的玩笑引起大反響的《吊帶襪天使》在今年夏天推出第二季。因為版權在原公司GAINAX手上，直到2023年TRIGGER宣布取得版權接手後才正式開始第二季的企劃。

被踢出天堂的姊妹Panty與Stocking來到了墮天使城，要殲滅惡靈來累積功績才能回到天堂，不過兩人也不是什麼正經的天使，加上惡魔姊妹與這季新登場的天使兄弟，這座城市究竟會變成什麼樣子呢？

《章魚嗶的原罪》

新作中討論度最高的絕對就是這部《章魚嗶的原罪》！由日本漫畫家タイザン5原作兩冊改編，因為章魚嗶可愛的外表下所隱藏關於霸凌、生命的沉重題材，漫畫一推出就引起了巨大的反響。這次改編成動畫後，搭配上可愛的配樂讓這部更具衝擊性，雖然預定只有六集，但每一集都會讓人心情沉重。

來自「HAPPY星」的外星人章魚嗶，為了將快樂傳播到宇宙而來，並邂逅了願意分麵包給他的小學生小靜。但小靜的臉上從來都沒有笑容，這讓天真的章魚嗶想要盡力讓她也HAPPY起來，但卻不知不覺引起更多可怕的事情。

《光逝去的夏天》

另外一部風格強烈的新作動畫《光逝去的夏天》是由モクモクれん的青年恐怖漫畫所改編，雖然一開始作者推出時的定位是人外BL漫畫，但是因為其懸疑與恐怖的表現引人入勝，甚至獲得了《這本漫畫真厲害！2023》男性部門第1名。

生活在偏遠村落的佳紀與光是一起長大的好友，但是半年前光在山中失蹤回來之後，佳紀就發現對方並不是本來的光，而是被某種怪物所取代。但就算是冒牌貨，佳紀也希望光能留下來……

炎炎夏日就看這幾部！

這個夏天除了非常適合消暑看的恐怖動畫《光逝去的夏天》以及致鬱話題作《章魚嗶的原罪》以外，還有各種輕鬆的動畫，像是《雙人單身露營》和《和雨·和你》等等。各種第二季續作更是玲瑯滿目，快來一起追吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】