《黑神話：悟空》紀念日有新動靜　除推Xbox版外還有震撼消息？

由遊戲科學（Game Science）打造的首款中國3A大作《黑神話：悟空》，自2024年推出後便震撼全球遊戲界。據統計，本作全球銷量突破2,500萬套，Steam上更累積超過85萬則評論，獲得「壓倒性好評」的成績。如此亮眼的表現，也讓玩家們紛紛敲碗期待DLC或續作的登場。



據了解，遊戲最初規劃共有12～13個章節，但由於遊戲科學首次挑戰3A開發，在預算與進度把控上遇到難題，後期製作壓力驟增，可能投資人這時早已經把刀架在製作團隊上，最終僅推出6章內容。

特別是在第5、6章時，玩家普遍感受到趕工痕跡，不僅完成度不如前期，許多埋下的伏筆也未能交代清楚。像是「拯救四妹」劇情，以及唐三藏、沙悟淨的去向，都成了玩家心中的遺憾與疑問。

近期，遊戲科學透過官方微博宣布，於8月20日的Gamescom 2025 Opening Night Live揭露《黑神話：悟空》的最新消息。

《黑神話：悟空》將於2025年8月20日推出Xbox Series X/S 版本

這一天對本作別具意義，因為正是遊戲在2024年全球發售的紀念日。同時也確定，本作將於2025年8月20日推出Xbox Series X/S版本。至於本次展會上究竟會帶來DLC公布，還是僅有Xbox版本的預告，就讓我們拭目以待。

