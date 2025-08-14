《鬼滅之刃 無限城篇》深度影評｜155分鐘究極視覺饗宴與震撼戰役

鬼滅之刃無限城篇IMAX版本無爆雷影評｜自從《鬼滅之刃》動畫系列問世以來，其在全球動漫界掀起的熱潮可謂史無前例。這部由Ufotable傾力打造的傳奇作品，不僅以其引人入勝的劇情和深刻的人物刻畫征服了無數觀眾，更憑藉其劃時代的視覺呈現，將動畫製作的水準推向了前所未有的高峰。記者早前在日本工作時，順道搶先入場觀映！



－－－－下文影評將會有輕度劇透，敬請留意！－－－－

早前記者就在日本上映當日深夜，便入場觀賞一場《鬼滅之刃》最終序章的盛宴。

備受矚目的電影新作《鬼滅之刃 無限城篇》這部電影最大的吸引力，毫無疑問在於其無懈可擊的動畫製作水準以及對於角色情感的細膩描摹。飛碟社再次證明了其在動畫領域的頂尖實力，將漫畫中充滿動感的畫面提升至視覺藝術的殿堂。影片中，無論是宏大的場景設計，抑或是細微的人物表情，皆達到了令人讚嘆的精緻程度。例如，在「無限城」的視覺呈現上，當這座扭曲、崩塌的異空間首次展現時，其錯綜複雜的結構與不斷變化的形態，營造出強烈的壓迫感與不可預測性，每一磚一瓦、每一道光影都充滿了細節，令人目不暇給。這種規模感不僅僅是視覺上的衝擊，更是將觀眾完全吸入到這個虛無飄渺卻又危險重重的異世界之中，為後續的決戰奠定了史詩般的基調。

戰鬥場景的表現力更是達到了新的巔峰

更令人稱道的是，戰鬥場景的表現力更是達到了新的巔峰。影片將幾場關鍵戰役——尤其是善逸與上弦之陸獪岳、蝴蝶忍與上弦之貳童磨的對決——進行了昇華。例如，善逸在戰鬥中展現的雷之呼吸招式，其速度感與光影效果被渲染得淋漓盡致。電光火石間的每一次出招，都伴隨著視覺上的雷電爆發與疾風驟雨般的音效，其流暢度與力量感令人瞠目結舌。不同於他平日裡膽怯的形象，戰鬥中的善逸展現出前所未有的堅毅與決絕，那份為守護同伴而爆發的憤怒與悲傷，透過他每一次揮刀、每一次怒吼，都深刻地傳達給觀眾，讓人感受到他角色成長的巨大魅力。

善逸與上弦之陸獪岳戰鬥，比想像中還要熱血精彩。

而蝴蝶忍與童磨的對決，則是一場兼具優雅與殘酷的視覺盛宴。蝴蝶忍輕盈而致命的攻擊方式，與童磨冷酷而變態的笑容形成鮮明對比。她的每一次舞動都如同翩翩起舞的蝴蝶，卻蘊含著劇毒的殺意；而童磨的血鬼術則展現出冰冷的華麗，將戰場變為冰霜的世界。這場戰鬥不僅展現了動作的張力，更深入挖掘了蝴蝶忍內心的憤怒與復仇渴望。為她配音的早見沙織，其聲線將忍內心的痛苦、憤怒與決絕完美地呈現出來，每一個音節都充滿了感情，讓觀眾在欣賞激烈戰鬥的同時，也能感受到角色背後的沉重故事。與此同時，為童磨配音的宮野真守，則以其獨特的聲線塑造出一個既擁有迷人魅力又散發著瘋狂氣息的反派形象，其輕佻的語氣與殘忍的行為形成強烈反差，令人不寒而慄。

蝴蝶忍與童磨是電影其中高潮之一的所在，可以看到忍花與蝶的高速戰鬥，絕對無憾。

除了視覺上的衝擊力，《鬼滅之刃 無限城篇》IMAX版本的音效同樣是其核心魅力所在。IMAX的沉浸式音響系統，讓電影的聲音體驗提升至全新層次。每一聲刀刃碰撞的清脆、每一次呼吸法發動的強勁氣流聲，乃至於角色們的低語和吶喊，都彷彿在觀眾耳邊真實發生。特別是在多場關鍵的戰鬥場面中（包括），配樂與音效的完美結合，能夠將觀眾的情緒推向高潮。梶浦由記與椎名豪為《鬼滅之刃》打造的音樂，本身就已是神級之作，而在IMAX音響的加持下，這些旋律更加雄壯而磅礴，與畫面交織成一首充滿史詩感的交響樂。觀看IMAX版本，將不僅僅是看一場電影，更是在感受一場聽覺上的震撼洗禮。

今集電影仍有不少彩蛋（加戲），不知大家能否一一找到。

然而，在所有戰鬥磅礴之中，影片最觸動人心的莫過於對角色情感的深層挖掘，尤其體現在對上弦之參猗窩座（本名狛治）的過往描寫上。儘管他在「無限列車篇」中是讓許多人心碎的反派，但影片卻以極其細膩且充滿同理心的筆觸，追溯了他從人類狛治到惡鬼猗窩座的悲劇性轉變。觀眾得以看見狛治與戀雪之間純潔而美好的愛情，以及他與父親之間深厚的情感羈絆。這些曾經溫暖的記憶，卻因現實的殘酷與無情的剝奪而支離破碎，最終將一個善良的青年推向了絕望的深淵，成為了對力量偏執追求的惡鬼。這段回憶不僅解釋了猗窩座強大的根源，更展現了《鬼滅之刃》系列一貫的主題——即使是惡鬼，也曾擁有過人性與溫暖。為猗窩座配音的石田彰，其精湛的演技將狛治內心的痛苦、掙扎與最終的放棄完美地傳達出來，每一個語氣轉折都飽含深情，讓觀眾在痛恨猗窩座的同時，也能對狛治的悲劇命運產生深深的同情與理解。這份對反派角色複雜性的刻畫，無疑提升了影片的藝術深度與情感共鳴，使得這部電影不僅僅是關於戰鬥，更是關於人性的探索。

今集與猗窩座最終決戰，加入不少他的故事背景，令就算是他是惡鬼，但仍感受到一絲人性。

除了主要角色的精彩呈現，影片在細節處理上也展現了製作團隊的匠心獨運。例如，在戰鬥中，一些次要角色如村田的戲份被適度加強，他們的出現不僅增添了戰鬥的層次感，也讓整個鬼殺隊的群像更加豐滿。這些看似不起眼的點綴，卻有效地深化了故事的廣度，讓觀眾感受到鬼殺隊是一個真正意義上的集體，而非僅僅是幾位主要角色的獨角戲。影片的結尾也暗藏驚喜，片尾彩蛋的特別場景，巧妙地為接下來的故事走向埋下了伏筆，讓觀眾對「無限城篇」第二章充滿了無限的期待與想像。這不僅是對粉絲的貼心回饋，更是成功地將觀眾的熱情推向高潮，為下一章節的到來做好了充分的心理準備。

對「無限城篇」第二章充滿了無限的期待與想像

今集不僅僅是一部電影，更是一場精心策劃的盛大序曲，為即將到來的史詩級決戰奏響了號角。它以極致的動畫水準、動人心魄的戰鬥場面、以及對角色內心世界深邃的挖掘，再次證明了《鬼滅之刃》作為一部頂級動漫IP的強大魅力。影片巧妙地平衡了對過去的總結與對未來的鋪墊，讓觀眾在重溫經典的同時，也能感受到新篇章即將開啟的磅礴氣勢。無論是忠實的「鬼滅」粉絲，還是對這部作品抱有興趣的觀眾，都能在這部電影中找到屬於自己的感動與震撼。這不僅是一次視覺與聽覺的頂級享受，更是一次與角色們共同成長，感受他們堅韌與決心的情感之旅，讓人對「無限城篇」開啟充滿了無盡的期待。