《Battlefield 6》將不支援光追　吸取2042教訓　硬體需求更親民

《Battlefield 6（戰地風雲６）》PC版有600多項設定，但是光線追蹤卻不在其中，而且暫時也不打算支援。



事實上，《Battlefield（戰地）》系列一直都緊跟新的圖形技術潮流，業界第一個支援Mantle API（後來演化為Vulkan），第一個支援光線追蹤，但是四年後，《Battlefield 6》卻換了一個方向。

Ripple Effect技術總監Christain Buhl接受採訪時表示，光追是個好技術，但是《Battlefield 6》首發不會支援，而且短期內也沒有計劃加入。

他進一步指出，做出這一決定，是為了讓更多玩家能夠享受遊戲，事實上公測版已經接到了非常好的反饋。

這也是吸取了《Battlefield 2042》的教訓，對普通玩家要求太高，優化也存在各種問題。

當然，《Battlefield 6》不拒絕好用的新技術，比如對超分就全面支援，AMD FSR 4、NVIDIA DLSS 4、Intel XeSS 2一個不落全都有。

如果想在2K分辨率、高畫質下流暢運行《Battlefield 6》，推薦顯卡最低為RTX 3060 Ti、RX 6700 XT、Arc B580，都屬於主流乃至偏低端型號。

Battlefield 6最低遊戲硬體配置（youtube@Battlefield）

同時處理器只需Intel® Core™ i7-10700 處理器、AMD Ryzen™ 7 3700X Drivers， 記憶體只需雙通道16GB DDR4-3200，硬碟空間不少於96GB。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】