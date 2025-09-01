《METAL GEAR SOLID DELTA》評測｜沒有小島的「食蛇者」表現如何

《METAL GEAR SOLID DELTA》評測｜老牌遊戲大廠KONAMI最近相當活躍，早前推出「宇宙巡航機」射擊遊戲特集《GRADIUS COLLECTION》（包括完全新作《沙羅曼蛇 III》），九月就有轉為日本恐怖風格的《SILENT HILL f》，今次小編介紹的《METAL GEAR SOLID DELTA》（以下簡稱《DELTA》），由岡村憲明、是角有二、佐原祐等製作人開發。此作原版正是傳奇製作人小島秀夫，在2004年製作的PS2《MGS 3 SNAKE EATER》，亦是《MGS》系列前傳作品，究竟《DELTA》能否將21年前《MGS 3》的魅力，再次重現眼前呢？



EVA真正身份是今集主線劇情的焦點之一

今集引入兩種操控方式

加入現代化設計

小編今次測試的是PS5版《DELTA》，選用效能模式60fps，最先令小編感到驚喜是畫質大幅提升，開發組以UNREAL ENGINE 5作為引擎，遊戲中的森林、角色模組、軍事載具等都清楚展現，值得留意的是主角裸蛇NAKED SNAKE（後來成為系列關鍵角色BIG BOSS），他在泥地潛行或中槍受傷，衣服都會出現泥濘或血漬，在過場同樣會展現，這點帶來真實感。

單是中文化已加分

另一焦點是配合現代操作，開發組特別設計「NEW STYLE新操作模式」，也就是將視點改為越肩式（類似《BIOHAZARD 4》），主角可邊走邊開槍，眼前視野更寬（但看不到背後）；若玩家想轉用原版俯視式，即從上向下望，開發組亦保留「LEGACY STYLE原有操作模式」供選用。此外，部分指令如打開通訊欄，今集就有快捷鍵，玩家要記錄進度就方便得多。

森林一草一木清晰可見

值得一提是今集引入迷你遊戲，玩家在PS5/PC版要在森林捕捉嗶波猴，XBOX SERIES X/S版就改為丟炸彈，擊退炸彈人BOMBERMAN；《DELTA》亦加入原創ONLINE模式「FOX HUNT」，但暫時尚未開放伺服器。

今集保留收藏元素，包括射鴨仔及青蛙

劇情分鏡忠於原著

雖然《DELTA》畫質大幅提升，加入兩種操控方式，且加入中文字幕（《MGS 3》僅得日、英語版），不過論及劇情及畫面分鏡，對於玩過無數次《MGS3》的小編來說，認為太過忠於原著，驚喜不大。

鱷魚裝是特典之一

《DELTA》的主要劇情，是講述1964年，美國特工NAKED SNAKE被派往蘇聯，目的本來是救走科學家，但過程中遇到師父THE BOSS「變節」，加入蘇聯上校VOLGIN陣營，不僅導致NAKED SNAKE行動失敗，VOLGIN甚至在蘇聯境內發射美製小型核彈，觸及美蘇緊張關係升溫。之後美方再派NAKED SNAKE潛入蘇聯，目標改為殺死THE BOSS，及摧毀VOLGIN旗下核武發射車SHAGOHOD。

SNAKE與宿敵山貓首次對決

小編自PS1開始玩《MGS》系列，之後補完紅白機/MSX《METAL GEAR》，其中2004年外判給SILICON KNIGHTS製作的GAMECUBE版《MGS：THE TWIN SNAKES》，也就是《MGS 1》重製版，部分內容及分鏡跟原作不同，但整體故事發展是一樣的。

如上文所說，今集《DELTA》跟《MGS 3》在劇情發展及過場分鏡畫面都極為相似，這可能是開發組致敬或忠於原著，但小編認為對舊玩家來說，一切都是意料中事，也就是已估到劇情，自然不會感到新鮮感，小編覺得若有小改動可能更好。

SNAKE師傅THE BOSS為何叛國，背後原因同屬焦點所在

結論

小編覺得《DELTA》以遊戲性來說做得不錯，畫面有大幅度提升，原作配音員回歸（小編頗欣賞為NAKED SNAKE英語配音的DAVID HAYTER），又加入一些迷你遊戲（小編希望《嗶波猴》有新作），無論對於《MGS》舊有粉絲，或新入坑的玩家都值得一試。

當然小編亦明白部分玩家，至今仍在意小島秀夫昔日跟KONAMI不歡而散事件，抗拒沒有小島的《MGS》上市；最近亦有傳媒指，利用PS5 PRO執行《DELTA》可能出現掉幀、LAG拖慢情況，fps有可能跌至30以下，「PS5 PRO表現比PS 5還要差」實在奇怪，希望KONAMI盡快更新PATCH修復。