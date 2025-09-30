石川界人與內田真禮（内田真礼）兩位日本人氣聲優，9月30日透過社交平台發表結婚聲明，表示「在共同度過的時光中，深深感受到想與對方攜手走完人生的強烈願望，因此決定以結婚的形式邁出新的一步。」網民除了恭喜兩位之外，更笑言又有美女聲優被「私有化」。



日本人氣聲優石川界人與內田真禮（内田真礼）9月30日宣布結婚

石川界人｜影山飛雄「扣殺」成功

提到石川界人，動漫迷們絕對不陌生。他為《排球少年!!》中的天才舉球員影山飛雄配音，將那股冷酷又執著的氣質詮釋得淋漓盡致。此外，他在《青春豬頭少年》系列中飾演梓川咲太、《盾之勇者成名錄》的岩谷尚文等角色，都深受粉絲喜愛。而這次在現實生活中，影山終於成功「扣殺」，抱得美人歸！

內田真禮｜中二病也要談婚論嫁

而新娘內田真禮更是聲優界公認的「姐姐系」大美人！她最為人熟知的角色是《中二病也要談戀愛！》中可愛的小鳥遊六花，又以《偶像大師灰姑娘女孩》神崎蘭子兼任歌手，又曾真人上鏡參演《非公認戰隊》，聲線多變且多才多藝。

粉絲又哭又笑：「又一位女神下架了」

兩人曾在《青春豬頭少年》系列中合作，分別飾演男女主角的好友，沒想到戲外也譜出戀曲。消息曝光後，粉絲們紛紛留言祝福，但也不忘開玩笑說：「又一位聲優界的大美人被『私有化』了！」雖然粉絲們嘴上喊著「心碎」，但更多的是滿滿的祝福。在此亦祝福這對聲優界的璧人，婚姻美滿、幸福久久！