街霸6｜夏日泳裝造型全解禁！網民一致好評吶喊春麗阿姨腿太香

卡普空（Capcom）公布了《街頭霸王6》（Street Fighter 6）全新第三年季票角色「沙加特」已於8月5日正式上線，所有喜愛泰國拳王的玩家都已開始進行訓練。同時，官方也同步推出了角色的第四套服裝，也就是大家期待已久的「泳裝造型」。



這次的泳裝造型真的太讚了！

本次的《街頭霸王6》共有7名角色推出泳裝造型，包含：嘉米、路克、春麗、瑪濃、傑米、金伯莉及阿鬼。

而早在一個月前官方就已釋出了泳裝角色的造型設計圖，當時收穫了不少好評，但也有部分玩家擔心角色在遊戲中的建模會不會無法還原設定。但從實際效果看來，卡普空這次真的沒讓玩家們失望！

+ 7

這次的泳裝造型最受好評的為「阿鬼」，放下頭髮的設計讓她瞬間迷倒了玩家們。而「金伯莉」與「嘉米」同樣得到讚賞，為「金伯莉」添加髮帶遮住了原本的高額頭，而「嘉米」則是添加了曬痕讓不少嘉米玩家感到欣喜。

至於「春麗」的泳裝則被評選為《街頭霸王6》中最棒的春麗造型，泳裝將春麗練家子的大腿、臀部完美展現，更長的瀏海也收到玩家一致好評。

根據《街頭霸王6》的設定，春麗的年齡可能是落在36～40歲之間，也難怪會有不少玩家齊聲吶喊：

春麗阿姨真的太讚了！

+ 13

