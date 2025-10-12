JoJo開播13週年　傳承38年黃金精神《飆馬野郎》明年登陸Netflix

我們最敬愛的吸血鬼本人（X）荒木飛呂彥老師（O）在1987年就開始連載《JoJo的奇妙冒險》第1部《幻影血脈》，而直到現在已經過去38年。



目前他仍在連載第9部的「The JOJOLands」，而這部精彩的作品也因為動畫改編的關係在全球吸引了更多年輕的Jo fans，如同系列讚頌的黃金精神，《JoJo》一定會世世代代傳遞下去。

當一輩子的Jo Fans

13年前的今天，也就是2012年10月6日，《JoJo的奇妙冒險》動畫第一季正式開播，由david production製作，第一季的內容包含原作的第一、第二部：《幻影血脈》與《戰鬥潮流》。

當時《幻影血脈》開播之際，正逢原作連載25週年。大衛社也將當年漫畫的筆觸風格與現代觀眾較能接受的美術表現相結合，同時也忠實重現《JoJo》系列中誇張且極具特色的擬聲字，成功讓經典以全新姿態再現。

作為開山之作，《幻影血脈》動畫也誕生出了很多名句跟Meme，而在第一季中多半是與DIO跟喬瑟夫有關，這也要歸功於兩位聲優的「子安武人」、「杉田智和」的功力。

如：「我不做人了，JOJO！」、「而是我DIO噠」（kono Dio da）、「拔腿開跑啊！」（你給路打油）、「WRYYYYY」、「龍舌蘭姑娘」、「鎖孔看媽」、「西撒！！！」等等。

而經典片尾曲〈ROUNDABOUT〉也在當時成為了Meme歌曲，且直到現在仍然非常實用。另外，柱之男的主題曲〈Awaken〉也同樣經典。

你喜歡大喬（一喬）嗎？

前面有提到DIO與喬瑟夫，但沒聊到「大喬／一喬」喬納森，作為系列第一位的主角（JoJo），他的個性、設計對比其他JoJo來講是無聊了點，但他所具備的黃金精神也是最為「純粹的」，在他之後的每位JoJo身上多少都會有些缺點，這也讓他們更像人，也凸顯出喬納森是多麼的完美（神性），他就是一位真真正正的英國紳士。荒木老師也曾提到過，他並不是創造喬納森·喬斯達這個角色，而是將這位第一個JoJo塑造成「純潔與尊嚴的象徵」。

此外，歷代JoJo的處刑曲雖然都很不一樣，但喬納森的絕對是裡面最獨樹一格的，也完美對應第一季齊貝林所說的：「人類的讚歌就是勇氣的讚歌。」

《飆馬野郎》即將動畫化

目前備受期待，也是被《JoJo》系列粉絲譽為最好看的一部《飆馬野郎》即將在明年獨家上架於Netflix，同樣由大衛社製作，以下是製作陣容與聲優資料：

喬尼·喬斯達－坂田 將吾聲演

傑洛·齊貝林－阿座上 洋平聲演

迪亞哥·布蘭度－石川 界人聲演

露西·史提爾－高橋 李依聲演

史帝芬·史提爾－三宅 健太聲演

導演：《JoJo的奇妙冒險：黃金之風》木村泰大、高橋秀彌

系列監督：《JoJo的奇妙冒險：石之海》加藤敏幸

劇本統籌：小林靖子

角色設計：津曲大介

音樂：菅野祐悟

音響監督：岩浪美和

動畫製作：david production



