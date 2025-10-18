《MINECRAFT大電影》續集確認！首集編導回歸 預計2027年上映
由傑森·摩莫亞（Jason Momoa）、傑克·布萊克（Jack Black）共同主演的《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）於今年5月上映後取得超級亮眼的成績，在全球斬獲了9.57億美元的票房，讓片商快速的同意了續集的製作。
稍早，Minecraft 官方X正式確認了續作將於2027年7月23日上映（北美檔期），而首集導演傑瑞德·海斯（Jared Lawrence Hess and Jerusha Elizabeth Hess）將回歸執導，首集編劇克里斯·伽勒塔（Chris Galletta）也會回歸繼續撰寫新的故事。
